Europa Universalis 4: Alle Cheats und ihre Effekte.

Es gibt in Europa Universalis 4 viele Dinge zu berücksichtigen, die euch zeigen: Das Leben als Herrscher ist nicht einfach. Aber im Gegensatz zur Realität könnt ihr euch hier mit ein paar Cheats weiterhelfen.

Welche Cheat Codes es gibt und was sie in Europa Universalis 4 bewirken? Das zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Inhalt:

Wie benutze ich die Cheats in Europa Universalis 4?

Um Cheats in Europa Universalis eingeben zu können, müsst ihr die Konsole im Spiel öffnen.

Das geschieht entweder mit der Taste ^ oder über Shift + 2 oder Shift + 3. Probiert aus, was bei euch funktioniert.

Welche Cheat Codes gibt es für Europa Universalis 4?

Habt ihr die Konsole zur Befehlseingabe in Europa Universalis 4 geöffnet, könnt ihr verschiedene Kommandos eingeben, die unterschiedliche Auswirkungen haben.

Cheat Effekt help Zeigt sämtliche möglichen Kommandos an. cash X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an Gold. manpower X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an Soldaten, die Anzahl wird mit 1.000 multipliziert. sailors Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an Seeleuten. prestige X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an Prestige. legitimacy X Der Legitimitäts-Wert des Herrschers wird um eine bestimmte Menge (X) geändert. adm X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an Machtpunkten. dip X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an diplomatischen Machtpunkten. mil X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an militärischen Machtpunkten. powerpoints X Ihr erhaltet eine bestimmte Menge (X) an Macht in sämtlichen Kategorien. yesman Verändert die diplomatischen Reaktionen der KI. Ist dieser Befehl aktiviert, wird die KI immer akzeptieren. fow Der Nebel des Krieges wird aktiviert oder deaktiviert. ti Versteckte Landstriche werden angezeigt oder verborgen. debug_mode Provinz- und Landeskürzel sowie die Entfernung zur Grenze werden angezeigt, wenn ihr den Mauscursor über eine Provinz bewegt. splendor Ihr bekommt eine neue Fähigkeit.

Gebt ihr hinter dem Wert einzelner Befehle, etwa für Soldaten oder Seeleute, noch eine zusätzliche ID für ein Land oder eine Provinz an, werden diese dem jeweiligen Ziel zugeteilt. Gebt ihr nichts an, erhaltet ihr alles.

Wenn ihr außerhalb des Spiels Kürzel für Länder und Provinzen herausfinden möchtet, solltet ihr im Spielverzeichnis nachschauen. Hier werdet ihr fündig:

X:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Europa Universalis IV\history

Ersetzt das X durch den Buchstaben eures Laufwerks, auf dem ihr Steam installiert habt. In diesem Ordner findet ihr wiederum in den Unterordnern "countries" und "provinces" die Kürzel der einzelnen Länder und Provinzen.