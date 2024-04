Dir gefällt Lucys Pistole aus der Fallout Serie? So kriegst du sie in Fallout 4

Wenn ihr schon einen Blick in die Fallout-Serie von Amazon geworfen habt, gefällt euch vielleicht die Pistole, die Lucy verwendet.

Genau mit dieser könnt ihr jetzt selbst spielen, zumindest in Fallout 4. Bedanken könnt ihr euch dafür bei einem Modder, der schon seit einer Weile daran gearbeitet hat.

Von der Serie zum Spiel

In der Serie handelt es sich um eine Betäubungspistole, was ihr so auch in Fallout 4 verwenden könnt. Aber Neeher, so der Name des Modders, der auch an der Mod Fallout: London mitarbeitet, hat daraus ebenfalls eine Energiewaffe gemacht.

"Ich habe vergangenes Jahr den Artikel in der Vanity Fair gesehen, in dem es um die Fallout-Serie ging, und ich habe ein Bild der Hauptfigur Lucy gesehen, die mit dieser tollen Pistole posiert", erläutert Neeher (via VG247).

"Viele Leute haben zu Recht angenommen, dass es sich um eine Betäubungswaffe handeln würde. Ich wollte aber nicht, dass es nur das ist, diese Pistole sah für mich eher wie ein Energieblaster aus! Dieser Mod ist also meine Interpretation der Waffe aus der Serie. Es kann eine Betäubungswaffe sein, wenn man will, es kann als Syringer verwendet werden und es kann auch eine Energiewaffe sein!"

Im Video oben seht ihr die Waffe in Aktion und ihr bekommt sie nach Installation der Mod im Overseer's Office von Vault 114. Übrigens gibt es die Mod nicht nur auf NexusMods für Fallout 4 auf dem PC, sondern auch für die Xbox One.