Endlich 60 fps! Next-Gen-Update für Fallout 4 kommt diesen Monat

Noch in diesem Monat kommt das lang erwartete Next-Gen-Update für Bethesdas Fallout 4.

Dieses lässt euch den Titel ab dem 25. April 2024 mit 60 fps und erhöhter Auflösung auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S spielen.

Das steckt alles drin

Das Update ist kostenlos und bringt so native Versionen auf die genannten Plattformen. Ebenso gibt es Einstellungen für einen Performance- und Qualitätsmodus, Stabilitätsverbesserungen und weitere Bugfixes.

Aber auch auf PlayStation 4 und Xbox One soll sich nach Angaben von Bethesda die Stabilität verbessern und es werden Probleme behoben.

Fallout 4 Next-Gen-Update - Screenshots of Attribution

Der PC bleibt natürlich nicht außen vor. Widescreen- und Ultra-Widescreen-Support stehen auf dem Programm, außerdem verschiedene Quest-Updates, Bugfixes sowie Problemlösungen beim Creation Kit. Hinzu kommt noch die Verifizierung fürs Steam Deck und es wird im Epic Games Store veröffentlicht.

So viel dazu. Aber es kommen sogar noch neue Inhalte hinzu, etwa das Makeshift Weapon Pack oder Halloween-Items. Und eine neue Quest namens "Echoes of the Past", die The Enclave zu Fallout 4 bringt. Ihr müsst sie im Laufe der Mission davon abhalten, ihre gefährliche Ideologie zu verbreiten und im Commonwealth Fuß zu fassen.

Hier findet ihr die kompletten Patch Notes.