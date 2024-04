Fallout London verschoben - Schuld trägt das Next-Gen-Update für Fallout 4

Eigentlich wäre das große Fan-Projekt bereits am 23. April 2024 erschienen und ihr hättet nur noch wenige Tage warten müssen. Nun wurde Fallout London auf unbestimmte Zeit verschoben. Den Grund dafür erfahrt ihr hier.

Update macht Fallout London einen Strich durch die Rechnung

Das Team FOLON, das hinter Fallout London steckt, begründet die Verschiebung damit, dass das bevorstehende Next-Gen-Update für das postapokalyptische Open-World-Rollenspiel Fallout 4 ansteht. Da Fallout London eine Mod für Fallout 4 ist, muss das Team nun erst einmal abwarten.

Bereits der 23. April war ein Ausweichtermin, mit dem das Team der Veröffentlichung von Bethesdas Starfield aus dem Weg gehen wollte.

"Viele von euch haben auf ein Update von uns gewartet, was mit Fallout London und dem Next-Gen-Update passieren wird", so Projektleiter Dean 'Prilladog' Carter in einem Ankündigungsvideo. Das Team habe viel an den Vorbereitungen für den Release gearbeitet, doch das Next-Gen-Update für Fallout 4 kam nun leider dazwischen. Dieses erscheint am 25. April.

"Mit dem neuen Update, das nur 48 Stunden später erscheint, stehen die letzten vier Jahre unserer Arbeit vor dem Aus", sagt Carter. "Bevor ihr zu den Mistgabeln greift, um Bethesda zu verfolgen, oder uns sagt, dass wir Idioten sind und ihr wisst, wie man das Update stoppen kann - denkt daran, dass ihr wisst, wie man es macht, nicht das Team."

"Dies ist ein kollektives Projekt; wir wollen, dass die Arbeit der letzten vier Jahre für alle herauskommt und die bestmögliche Mod für alle unsere Fans wird. Wir wollen diese spezielle Mod, die wir geschaffen haben, für alle zugänglich machen."

Vieles, an dem die Entwickler gearbeitet haben, müsse "repariert werden, sobald das Update erscheint". Die Mod soll ja weiterhin flüssig laufen.

"Es schmerzt mich und das Team wirklich sehr, weil wir Däumchen drehen müssen, um zu sehen, wann wir es euch zur Verfügung stellen können", sagt Carter, obwohl er das Next-Gen-Update eigentlich für eine "wirklich großartige Sache" hält.