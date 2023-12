Final Fantasy 16: Den ersten DLC kannst du jetzt sofort spielen, hier ist ein Trailer dazu

Der erste DLC für Final Fantasy 16 ist ab sofort erhältlich.

Er heißt Echoes of the Fallen und ist für 9,99 Euro zu haben.

Ein zweiter DLC folgt

Echoes of the Fallen ist der erste von zwei geplanten DLCs. Weiter geht es im Frühjahr 2024 mit The Rising Tide.

Ihr könnt dazu bereits einen Erweiterungspass kaufen, der zum Preis von 24,99 Euro beide DLCs umfasst.

Hier ist ein Trailer dazu:

Ursprünglich hatte Game Director Naoki Yoshida angegeben, dass man keine DLCs für Final Fantasy 16 plant. Im Laufe der Zeit änderte man jedoch seine Meinung und im September 2023 kündigte man an, dass an DLC gearbeitet wird.