Final Fantasy 16: Spätestens in einem Jahr haben auch PC-Spieler eine Demo

Mit einer ersten Demo von Final Fantasy 16 können PC-Spieler wohl schon innerhalb eines Jahres rechnen, sagt der Produzent des Spiels.

In weniger als einem Jahr geht es langsam in Richtung Release

In einem Interview mit Game Informer sprach Produzent Naoki Yoshida über die Fortschritte bei der Entwicklung der PC-Version. Ein Release-Datum für das Spiel könne er nicht nennen, aber einen sehr groben Zeitraum für die Demo.

"Was den aktuellen Stand der Entwicklung angeht, so versuchen wir gerade, die letzten Optimierungsschritte herauszufinden", so Yoshida. "Wann wir die PC-Version veröffentlichen können, könnte von den Systemanforderungen und den Spezifikationen für den PC abhängen, die die Spieler brauchen werden." Yoshida fügt hinzu, dass die Anforderungen vermutlich recht hoch ausfallen werden.

Vermutlich werde die erste PC-Demo innerhalb der nächsten 12 Monate veröffentlicht, sagt Yoshida. "Wir planen, auch für die PC-Version eine Demo zu veröffentlichen. Auch hier können wir nicht viel über die Details der Veröffentlichung verraten - ich denke, mit etwas mehr Zeit werden wir in einer besseren Position sein, um Dinge anzukündigen."

"Aber eines ist sicher: Es wird nicht allzu weit in der Zukunft liegen; es wird nicht ein Jahr, nicht zwei Jahre dauern, es wird wahrscheinlich kürzer sein als das, also bleibt dran."

Im Juni letzten Jahres wurde Final Fantasy 16 für die PlayStation 5 veröffentlicht - im Dezember erschien dann der erste DLC, während die zweite Erweiterung noch in diesem Frühjahr kommen soll. Im September 2023 kündigte Square Enix die Pläne für eine PC-Version an.