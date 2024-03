Mehr als zwei DLCs für Final Fantasy 16? Die Wahrscheinlichkeit liegt "nicht bei null"

Final Fantasy 16 ist mit zwei bereits angekündigten Erweiterungen ganz gut ausgestattet. Doch was kommt nach "Echoes of the Fallen" und "The Rising Tide"? Dürfen sich Fans auf weitere DLCs freuen? In einem Interview erklärt Produzent Naoki Yoshida wieso Spieler die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben müssen.

Bleibt es bei zwei DLCs für Final Fantasy 16?

Im Frühjahr erscheint erst einmal die letzte Erweiterung für Final Fantasy 16. Die Chancen für weitere DLCs stehen laut Yoshida nicht gut, ausschließen wolle er weitere Erweiterungen für das Rollenspiel das aber grundsätzlich nicht, schreibt Gameinformer.

"Meine ehrliche Antwort ist: Ich weiß es im Moment nicht", beginnt Yoshida. Aber gleichzeitig ist die Möglichkeit nicht vollständig ausgeschlossen. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt keine realen Möglichkeiten ausschließen. Der Grund dafür ist, dass wir viel Mühe […] und Zeit in die Entwicklung dieses Spiels gesteckt haben."

Laut Yoshida habe das Team viel bei der Umsetzung von Final Fantasy 16 gelernt. Der Eindruck des Produzenten ist deshalb, dass das Team lieber "eine neue Herausforderung annehmen und zu einem anderen Projekt übergehen möchte." Ein verständliches Argument, denn auf einem völlig blanken Stück Papier könnte das Team die neuen Erkenntnisse sicher noch besser umsetzen.

"Vielleicht ist es ein völlig neues Spiel. Vielleicht in einer völlig neuen Form von Unterhaltung. Ich habe das Gefühl, dass das letztendlich der beste Weg sein könnte. Nicht nur für die Spieler, sondern auch für uns. Aber noch einmal. Um es zu betonen: Die Möglichkeit weiterer DLC-Inhalte für Final Fantasy 16 ist nicht null."