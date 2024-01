Final Fantasy 17: Produzent will das Spiel in die Hände jüngerer Entwickler legen

Naoki Yoshida, der Produzent von Final Fantasy 16, hat angedeutet, dass der nächste Teil der Reihe von einer jüngeren Generation an Entwicklern übernommen werden könnte. Für Yoshida ist jetzt "Zeit für jemand Neues".

Ist es Zeit für einen Generationswechsel?

In einem Interview mit der Academy of Interactive Arts & Sciences wurde Yoshida gefragt, ob er sich vorstellen könne, auch bei Final Fantasy 17 wieder Regie zu führen.

"Ich bin jetzt im Vorstand, also muss ich wirklich aufpassen, was ich hier sage. Im Moment kann ich nur sagen, dass noch nichts entschieden ist", so Yoshida. "Wenn ich allerdings etwas dazu sagen müsste... Ich hatte die Gelegenheit, an zwei dieser Spiele zu arbeiten, XIV und XVI, also ist es vielleicht an der Zeit für jemand Neues, wisst ihr."

"Anstatt die gleichen alten Leute mit dem nächsten Spiel zu betrauen, denke ich, dass es in gewisser Weise gut wäre, in die Zukunft zu blicken und eine jüngere Generation mit jugendlicherem Feingefühl einzubinden, um ein neues Final Fantasy mit Herausforderungen zu entwickeln, die der heutigen Welt entsprechen."

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Yoshidas Rat an die nächste Entwicklergeneration

Welchen Rat Yoshida einem jüngeren Entwickler mitgeben würde, verriet der Produzent ebenfalls. Man müsse hinterfragen, was bisher gemacht wurde. "Und obwohl ich sicherlich nicht darauf aus bin, einen Kampf mit den älteren Spielen auszutragen, machen wir alle Final Fantasy-Spiele mit dem Gedanken: 'Meines wird am meisten Spaß machen!'"

"Mein Rat ist also, sich einfach darauf einzulassen und erst einmal zu Papier zu bringen, was man für das beste Final Fantasy hält, bevor man zu sehr darüber nachdenkt."

"Dann kann man sich entscheiden: 'Da XVI Echtzeit-Action war, wird mein Final Fantasy sowohl Echtzeitkämpfe als auch rundenbasierte Kämpfe enthalten." Oder man geht ins andere Extrem und kehrt zu den vollständig rundenbasierten Pixel-Art-Wurzeln der Serie zurück."

"Aber man muss sich einfach hinsetzen und darüber nachdenken, womit man Jahre seines Lebens verbringt, welche Erfahrung man den Spielern bieten will und was die Fans spielen sollen."

Was wäre euer Ansatz für das neue Final Fantasy? Was würdet ihr euch wünschen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare!