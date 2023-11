Wie immer eine sehr detaillierte und gelungene Fußball-Management-Simulation, mit der man hunderte Spielstunden verbringen kann.

Neues Jahr, neuer Football Manager. So weit, so wenig überraschend. Aber: Das Entwicklerstudio hat bereits angekündigt, dass der Football Manager 2024 der letzte seiner Art werden und sich in Zukunft einiges ändern soll. Ist das hier also ein gelungener Schlussstrich, den man unter diese Ära zieht? Und lockt er mich immer noch so sehr hinterm Ofen hervor wie früher?

Football Manager 2024 Release: 06.11.2023

Erhältlich für: PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, iOS, Android, Nintendo Switch

Getestete Version: PC

Genre: Management, Simulation

Entwickler: Sports Interactive / Sega

Preis: ca. 60 Euro

Der FM 2024 und der Charme von Tabellen

Im Kern präsentiert sich der Football Manager 2024 so, wie er es schon in den vergangenen Jahren tat. Viele Tabellen, Daten, Zahlen, Fakten und Texte. Wenn das der Charme ist, der den Football Manager für euch ausmacht, bekommt ihr in der 2024er Version exakt das wieder geboten. Es sind zahllose Menüs, in die man sich vertiefen und in denen man sich verlieren kann. Bevor ihr im Football Manager ein Spiel auf dem virtuellen Rasen zu Gesicht bekommt, könnt ihr viel Zeit mit anderen Dingen verbringen.

Ein schnelles Spiel ist der Football Manager wahrlich nicht, war er auch nie. Und dennoch ist es wie bei EAs Fußballspielen. Manchmal fühlen sie die Änderungen umfassend an, manchmal nicht so sehr. In diesem Jahr sieht es etwas besser aus als im vergangenen Jahr. Zum Beispiel ist das Festsetzen der Richtlinien für Standardsituationen ein gutes Stück einfacher geworden und ihr erhaltet dazu im Spiel besseres Feedback.

Welche Taktik ist nur die richtige?

Auch auf dem Rasen selbst gibt es Verbesserungen. Sports Interactive hat die Animationen sowie die Übergänge zwischen verschiedenen Animationen verbessert. So wirkt alles etwas flüssiger als in der Vergangenheit, wenngleich die gesamte Präsentation nach wie vor recht simpel daherkommt. Nichts, was man nicht schon 15 Jahren in Spielen gesehen hätte. Aber gut, das wäre das Sahnehäubchen und eine State-of-the-Art-Grafik ist nicht das, worauf es hier ankommt.

Es geht um Daten, Feedback und darum, zu erkennen, ob die von euch getroffenen Einstellungen auf dem Spielfeld funktionieren. Und das sieht ihr definitiv auch mit dieser nicht gerade modernen Präsentation. Letztlich ist das das Wichtigste. Analysiert das, was eure Mannschaft tut, und versucht ihr Vorgehen zu verbessern. Was das Problem sein könnte, lässt sich auf dem Platz gut ausmachen, zum Beispiel wenn ihr mit hohen Flanken arbeitet, euer kleiner Stürmer aber keine Chance gegen die stämmigen Verteidiger hat. In dem Fall solltet ihr lieber auf Flachpässe setzen.

Viele Daten, viele Zahlen.

Entspannung und Arbeit

Sich die Matches anzuschauen, gleicht im Vergleich zum Management-Alltag fast schon ein paar entspannenden Minuten. Hier bekommt ihr nicht zahllose E-Mails, müsst euch um Angelegenheiten des Vereins kümmern, schauen, dass der Laden läuft und euer Verein genügend Bares hat. Es sind so viele Dinge, die ihr hier tun könnt. Vieles davon lässt sich aber über die Automatik regeln, wenn ihr euch nicht selbst in die Details vertiefen möchtet.

Verbessert wurden die Interaktionen zwischen euch und euren Spielern. Nun ist es zum Beispiel möglich, auf deren Anforderungen (mehr Geld oder mehr Spielzeit) mit Zielsetzungen zu reagieren. Schieße eine bestimmte Zahl an Toren und du kriegst mehr Geld. Solche Dinge eben. Wenngleich ich das Gefühl hatte, dass viele Spieler häufig nicht so begeistert davon sind, solchen Voraussetzungen zuzustimmen. Vielleicht muss SI hier noch einmal ein wenig nachjustieren.

Die Match Engine wurde verbessert, wirkt aber insgesamt weiter veraltet.

Bei den Transfers erwarten euch weitere Anpassungen. SI zufolge hat man die KI-Manager optimiert, sie sollen cleverer agieren und mehr Faktoren bei Transferverhandlungen berücksichtigen. Zumindest in der bisherigen Spielzeit führte das dazu, dass sich die in früheren Versionen vorkommenden, wilden Transfers etwas eingeschränkt haben. Gute Deals für Spieler zu bekommen, bei denen noch mehrere Klubs miteinander konkurrieren, ist wirklich nicht einfach. Eine Bonuszahlung an den Manager kann helfen, allerdings ist das nicht wenig Geld, das hier für Topspieler fließt und kann eure finanziellen Mittel deutlich schmälern.

Abseits der Neuerungen und Änderungen spielt sich der Football Manager 2024 in seinen Grundzügen so, wie ihr es kennt und erwartet. Dass SI diese Basics komplett über den Haufen wirft, war und ist auch in Zukunft nicht zu erwarten.

Football Manager 2024 - Fazit

Letzten Endes bleibt der Football Manager 2024 somit ein echter Zeitfresser. Tatsächlich finde ich die schiere Zahl an Optionen, Werten, Statistiken und so weiter immer mal wieder überwältigend statt hilfreich. In dem Sinne ist mir der Football Manager fast schon zu detailliert, zu zeitintensiv. Wenn ich daran denke, wie viel Zeit ich früher im Bundesliga Manager Hattrick versenkt habe – wo alles etwas schneller lief -, ist es eigentlich traurig, dass mich ein Football Manager nicht so sehr packt. Aber das kann einfach genauso gut an geänderten Spielgewohnheiten seit damals liegen.

Eigentlich möchte ich den Football Manager 2024 (wie auch seine Vorgänger) lieben, nur finde ich nicht mehr die nötige Zeit, mich wirklich intensiv über längere Zeit damit zu befassen. Und die schiere Masse an Menüs, Daten und so weiter macht es für mich nicht einfacher, schnell mal eben eine halbe Stunde zu verbringen. Gefühlt kriege ich in der Zeit, wenn ich mich um alles kümmere, gerade mal eine Partie hin. Was insgesamt nicht die Qualitäten dieses Spiels schmälert. Wer genau danach sucht und sich darauf einlassen kann und möchte, wird mit dem Football Manager 2024 genauso glücklich sein wie mit früheren Versionen. Und diesmal könnt ihr sogar einen Spielstand aus dem FM 2023 übernehmen! Es ist einfach kein Spiel für jedermann, so viel ist klar. Aber das ist okay, das muss es nicht sein.

Football Manager 2024 PRO CONTRA Unzählige Statistiken, Werte, Daten und so weiter

Verbesserungen bei der Match Engine

Spürbare Verbesserungen bei Transfers und Standards

Realistische Darstellung der Fußballwelt

Viele Automatismen nehmen euch Arbeit ab, wenn ihr wollt Technisch ist die Match Engine trotzdem noch veraltet

Spielerinteraktionen verbessert, aber nicht ganz überzeugend

