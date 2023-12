Fortnite Lego: Alles zum Release, Skins und dem neuen Spielmodus

Lego Fortnite kommt am 7. Dezember 2023. Eine genaue Uhrzeit wurde nicht bekannt gegeben, denn dem Start des neuen Spielmodus‘ geht eine Sever-Downtime für die Wartungsarbeiten von Fortnite Patch v28.01 voraus, die um 9:00 Uhr morgens beginnen und kein fest geplantes Ende habt (when it's done). Üblicherweise dauern die Wartungsarbeiten für ein Patch aber nicht allzu lange, wir gehen daher davon aus, dass die Fortnite Server bis 12:00 Uhr wieder laufen und Lego Fortnite spielbar ist.

Was ist LEGO Fortnite?

Bereits am 7. April 2022 hat Epic Games und LEGO ihr Langzeit-Partnerschaft offiziell angekündigt, doch erst mit dem „der große Knall“ Live-Event am Ende von Kapitel 4 Season OG am 3. Dezember 2023 zeigen sich die Ergebnisse der Zusammenarbeit, denn die Spieler werden mit dem Spielmodus „Lego Fortnite“ in Kapitel 5 Season 1 ins Lego-Universum transportiert.

Besonders viel ist über Lego Fortnite noch nicht bekannt. Ursprünglich ging man davon aus, dass es sich um einen Battle Royale Modus in Lego-Optik handelt. Nachdem aber die offizielle Lego Fortnite Webseite an den Start gegangen ist, wissen wir, dass es sich um das „ultimative Survival-Crafting-Spiel“ handelt – quasi Minecraft, nur mit Lego-Figuren und in schönerer Fortnite-Optik.

Wie für Survival-Crafting-Games üblich, geht es laut den Entwicklern darum, in einer neuen Open-World zu bauen und zu überleben – und das allein oder mit bis zu sieben Freunden. Die Entwickler sprechen aber auch von einem „Adventure“, also muss es auch eine Abenteuer-Komponente geben, die in einem gewissen Rahmen eine Handlung erzählt.

Das sind einige der Waffen, Möbel und Gebäude, die es in Lego Fortnite gibt.

