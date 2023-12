Fortnite Lego Skin bekommen - So kriegst du das kostenlose Outfit

Lego Fortnite ist ein brandneues Spiel, das ab dem 7. Dezember 2023 in Fortnite verfügbar ist. Und ihr könnt euch einen Gratis-Lego-Skin sichern, wenn ihr euren Epic-Games-Account mit eurem Lego-Account-verknüpft.

Grundsätzlich habt ihr Zugriff auf jeden Lego-Skin für die normalen Battle-Royale-Skins, die bereits im Spiel verfügbar sind. Aber einem zusätzlichen und obendrein noch kostenlosen Skin ist man ja auch nicht abgeneigt, oder?

Nachfolgend zeigen wir euch in unserem Guide, was ihr genau tun müsst, um diesen Gratis-Skin in Fortnite zu bekommen.

Fortnite Lego Skin Inhalt:

Wie bekommt man den gratis LEGO Skin in Fortnite?

Zum Erhalt des Skins ist es erforderlich, eure Epic-Games- und Lego-Accounts zu verknüpfen. Geht dazu wie folgt vor:

Loggt euch bei Lego Insiders ein oder erstellt einen Account. Geht zum Epic Games Store und klickt auf den Button zum Anmelden, rechts oben neben dem Download-Button. Loggt euch ein, indem ihr im nächsten Bildschirm auf das Lego-Symbol klickt. Image credit: Epic Games/Eurogamer Gebt E-Mail und Passwort eures Epic-Games-Accounts ein, mit dem ihr Fortnite spielt, um ihn mit Lego Insiders zu verknüpfen. Schaut ab dem 7. Dezember in Fortnite nach und ihr solltet euren kostenlosen Explorer-Emilie-Skin erhalten.

Image credit: Epic Games

Wenn ihr nicht sicher seid, ob ihr beide Accounts erfolgreich verknüpft habt, geht im Epic Games Store in den "Konto-Bereich" und wählt dort "Anwendungen und Konten" links in der Liste aus.

Habt ihr euren Lego-Account erfolgreich verknüpft, sehr ihr euren Benutzernamen unter dem Lego-Symbol auf dieser Seite und könnt die Verbindung auch wieder auflösen, wenn ihr das möchtet.

Euer Lego-Benutzername taucht unter dem Lego-Symbol auf, wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. | Image credit: Epic Games/Eurogamer

Denkt daran, dass ihr den Skin erst ab dem 7. Dezember in Lego Fortnite verwenden könnt. Battle-Royale-Skins, die eine neue Lego-Alternative erhalten, bekommt ihr zum Start von Lego Fortnite automatisch. Da solltet ihr viele verschiedene Optionen für die nächste Zeit haben!

Viel Spaß mit eurem kostenlosen Lego-Emilie-Skin!

