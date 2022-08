Fortnite: Weitere Tanz-Klage in den USA abgeschmettert

Epic Games wird weiter fröhlich aufgrund der Verwendung von bekannten Tänzen als Emotes in Fortnite verklagt.

Und erneut wurde jetzt eine solche Tanz-Klage von einem US-Richter abgeschmettert.

Wer hat geklagt?

Eingereicht wurde die Klage im März 2022 von Choreographer Kyle Hanagami. Dabei ging es um einen Tanz namens "It's Complicated".

Hanagami warf Epic vor, "auf unlautere Art von der Verwertung [seiner] geschützten Choreografie profitiert" zu haben.

Hanagami wollte Epic daran hindern, den Tanz weiter in Fortnite zu verwenden, zu verkaufen oder darzustellen. Ebenso verlangte er Schadensersatz sowie die Übernahme weiterer Kosten und Gebühren durch Epic.

Warum wurde die Klage abgewiesen?

Nach Ansicht des dafür zuständigen Richters Stephen V. Wilson vom Central District of California teilen die beiden Werke "nicht genügend kreative Elemente, damit das Emote von Fortnite eine Urheberrechtsverletzung darstellt".

Wie ähnlich sich der Tanz und Hanagami und das Emote in Fortnite sind, seht ihr in diesem Video:

In der Vergangenheit gab es bereits einige Tanz-Klagen gegen Epic. Im Jahr 2019 warf der Musiker Leo Pellegrino dem Unternehmen vor, sein Aussehen für das Emote "Phone It In" in Fortnite unrechtmäßig verwendet zu haben.

Eine andere Klage kam von Schauspieler Alfonso Ribeiro (Der Prinz von Bel-Air), der Epic vorwarf, den Carlton-Tanz geklaut zu haben.

Ob das hier die letzte Tanz-Klage gegen Epic war? Vermutlich nicht. Vielleicht sollte man das in Zukunft mit Dance Battles austragen.