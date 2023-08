gamescom awards 2023: Das sind die Gewinner in diesem Jahr

Auch in diesem Jahr wurden wieder die gamescom awards im Rahmen der Messe vergeben.

In 16 verschiedenen Kategorien gab es Auszeichnungen zu gewinnen.

Großer Gewinner der gamescom awards 2023 ist Nintendo mit fünf Auszeichnungen. Bandai Namco konnte sich zwei Preise sichern, darunter erneut den Preis für den besten Auftritt auf dem Showfloor.

Alle weiteren Sieger der diesjährigen gamescom awards zeigen wir euch nachfolgend in der Übersicht.

Die Sieger der gamescom awards 2023:

Kategorie Sieger

Best Microsoft Xbox Game Mortal Kombat 1

Best Nintendo Switch Game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best PC Game Payday 3

Best Sony PlayStation Game Tekken 8

Best Mobile Game Sky: Children of the Light

Best Visuals Black Myth: Wukong

Best Audio The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Gameplay The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Most Entertaining Payday 3

Most Epic The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Most Wholesome Pikmin 4

Games for Impact Sky: Children of the Light

Best Announcement Little Nightmares 3

Best of Show Floor Bandai Namco Entertainment

Heart of Gaming Award GAME:IN