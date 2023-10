In einem neuen Trailer zu Gangs of Sherwood gehen Nacon und die Appeal Studios näher auf Story, Charaktere und Gameplay im Spiel ein. Euch erwartet hier ein kooperatives Action-Adventure, das für bis zu vier Spielerinnen und Spieler konzipiert wurde. Die Charaktere bieten unterschiedliche Spielstile, Fähigkeiten und ihr könnt weitere Kombinationen und Fragmente freischalten, die noch bessere Kombos ermöglichen. Gangs of Sherwood soll am 2. November 2023 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S erscheinen.