Gears of War: Haltet euch fest, The Coalition arbeitet am nächsten Teil.

The Coalition, das Entwicklerstudio hinter der Gears-of-War-Reihe, hat neue Stellenanzeigen veröffentlicht, die darauf hindeuten, dass man gerade an einem neuen Titel der beliebten Shooter-Serie arbeitet.

Natürlich ist es keine große Überraschung, dass ein Studio, das eigens für die Entwicklung von Gears-of-War-Spielen gegründet wurde, exakt das tut. Allerdings war es seit 2019, dem Jahr der Veröffentlichung von Gears 5, auch recht ruhig um The Coalition.

Es geht weiter

Man war an Gears Tactics und The Matrix Awakens beteiligt, über große eigene Projekte hörte man hingegen zuletzt wenig.

Erste Hinweise darauf, dass Gears 6 möglicherweise in Arbeit ist, kamen jüngst von Giant Bombs Jeff Grubb. Er behauptete, dass The Coalition zwei unangekündigte Projekte aufgegeben habe, um sich auf einen neuen Teil der Flaggschiff-Serie zu konzentrieren. Nun bestätigen neue Stellenanzeigen auf der Webseite von The Coalition diese Aussage.

Mehr zum Thema:

Das Studio sucht derzeit nach 13 leitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ein unbenanntes Gears-of-War-Projekt, darunter ein Lead Mission Designer, der sich auf "Kampagnenmissionen und -levels" konzentriert, sowie ein Senior Multiplayer Designer, der sich auf "Modi und Funktionen" fokussiert.

Die Art der Stellenausschreibungen - einschließlich der Anforderungen an Kandidaten mit Expertise in Bereichen wie KI-Systemen - lässt vermuten, dass The Coalition an einem großen neuen Titel der Serie arbeitet. Diese Vermutung wird durch einen kürzlichen Tweet von Joshua Ortega, einem Veteranen der Gears-of-War-Reihe, noch gestärkt. Er schrieb "Once again it's on!" über eine Auflistung seiner bisherigen Arbeit an der Serie.

Wann wir mit der Rückkehr der Gears-of-War-Reihe rechnen können, bleibt aber erst einmal unklar. Es wird wohl noch eine Weile dauern.