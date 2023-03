Gears of War: Netflix holt Dune-Drehbuchautor Jon Spaiths an Bord des Film-Projekts

Der Live-Action-Film zu Gears of War erhält seinen Drehbuchautor. Dieser ist niemand Geringeres als Jon Spaiths, der auch schon Dune, Doctor Strange und Prometheus geschrieben hat. Netflix hat hier also wirklich keinen kleinen Fisch geangelt.

Netflix bringt die ersten Steine ins Rollen

Im November gab Netlix bekannt, die Rechte am Gears-of-War-Film gekauft zu haben. Zuvor lagen die Rechte bei New Line Cinema, die mit ihrer Version allem Anschein nach nicht besonders dicht an der Videospielvorlage bleiben wollte.

Bei Netflix sieht das anders aus. Die Adaption bezeichnet der Streaming-Anbieter ausdrücklich als eine Adaption der "Videospielsaga" von Gears of War. Bei dieser Aussage kann man vermuten, dass der Film den Spielen treuer sein wird, als es bei New Line Cinema der Fall gewesen wäre.

Die Aufgabe, das Videospiel in einen Film zu verwandeln, liegt nun bei Jon Spaiths, der das Drehbuch zu Netflix' Version schreiben wird.

The Coalition, Entwicklerstudio der Gears-of-War-Spiele, dessen letzter Eintrag aus dem Jahr 2019 stammt, sagt gegenüber Variety: "Jon ist ein meisterhafter Geschichtenerzähler mit einem Talent für die Erschaffung epischer Science-Fiction-Universen, und er liebt Gears of War wirklich. Wir könnten uns keinen besseren Partner wünschen, um unser Franchise zu ehren und unseren Fans eine authentische Geschichte zu liefern."

Generell sei der Entwickler "begeistert, mit Jon und dem Netflix-Team zusammenzuarbeiten, um Gears of War zum Leben zu erwecken." The Coalition ist über Netflix' Wahl des Drehbuchautors also sehr zufrieden.

Neben der Live-Action-Verfilmung plant Netflix auch einen animierten Film für Erwachsene.