Genshin Impact 2.8: Illusionsschnecken finden und Fischl freischalten - So geht’s!

Während des aktuellen Sommer-Events in Genshin Impact gibt es für euch einige Sachen zu erledigen. Unter anderem könnt ihr damit einen Fischl-Skin kostenlos freischalten.

Dafür müsst ihr euch auf die Suche nach Illusionsschnecken begeben. Wo ihr sie in Genshin Impact 2.8 finden könnt, zeigt euch unser Guide.

Was sind Illusionsschnecken?

Als Illusionsschnecken zählen sowohl Echoschnecken als auch Bildschnicken, ihr begebt euch im Rahmen des Events Resonierende Visionen auf die Suche danach. Haltet die Augen nach diesen Gegenständen offen!

Wie viele Illusionsschnecken kann ich finden?

Während des gesamten Events sollen insgesamt 20 Illusionsschnecken im Spiel auftauchen, direkt zum Start könnt ihr 14 Stück von ihnen im Goldapfelarchipel aufspüren.

Wie schalte ich Fischl frei?

Um letztlich den Fischl-Skin in Genshin Impact 2.8 freizuschalten, müsst ihr während des Events mit 16 Illusionsschnecken in der Spielwelt interagieren. Wenn ihr die ersten 14 schnell hinter euch bringt, habt ihr es also fast schon geschafft.

Wo finde ich die Illusionsschnecken?

An welchen Fundorten die anfänglichen 14 Illusionsschnecken auf euch warten, zeigen wir euch nachfolgend:

Insel der Gefahren: 3 Illusionsschnecken

Fundorte auf der Insel der Gefahren.

Pudding-Insel: 3 Illusionsschnecken

Fundorte auf der Pudding-Insel.

Ruineninsel: 5 Illusionsschnecken

Fundorte auf der Ruineninsel.

Zwillingsinsel: 3 Illusionsschnecken

Fundorte auf der Zwillingsinsel.

Kazuhas Domäne: 1 Illusionsschnecke

Taucht in Kazuhas Erinnerungen ein und begebt euch dort zur dritten und letzten Sphäre. Dort befindet sich die Illusionsschnecke im schwebenden Haus kurz vor Erreichen der Docks. Schaut dort im Untergeschoss nach und ihr solltet sie finden.

Xinyans Domäne: 1 Illusionsschnecke

Habt ihr die Quest-Reihe in Xinyans Erinnerungen abgeschlossen, kehrt ihr mit der verwachsenen Trommel noch einmal in diese Domäne zurück. Geht zurück zur gefrorenen Blume und nehmt dort einen alternativen Weg zu einem Dimensionstor. Arbeitet euch dort durch die Sphäre weiter nach oben, bis ihr zu einer Illusionsschnecke gelangt.

Welche Belohnungen gibt es noch für Illusionsschnecken?

Für bestimmte Meilensteine bei den Illusionsschnecken könnt ihr euch in Genshin Impact noch weitere Belohnungen sichern. Nachfolgend seht ihr alle im Überblick: