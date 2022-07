Genshin Impact Leak: Die Sumeru-Kämpferinnen Dehya und Nilou werden wild und elegant!

Ein neuer Leak zu Genshin Impact zeigt noch mehr Charaktere aus dem zukünftigen Gebiet Sumeru: Die Kämpferinnen Dehya und Nilou könnten im Dendro-Reich dazu kommen.

Man kennt es bei Genshin Impact: Charaktere werden eigentlich fast immer vorab schon im Netz geleakt. Im Falle von Sumeru sind das so viele, dass nun schon alle möglichen Figuren aus dem neuen Gebiet irgendwo zu sehen waren. Zwei davon sind Dehya und Nilou von denen es nun neue, geleakte Eindrücke gab und die beiden sind ein Gegensatz wie Feuer und Wasser.

Das passt perfekt zu den Sumeru-Kämpferinnen Dehya und Nilou und nicht nur, weil die beiden charakterlich und optisch ein ziemlicher Gegensatz werden könnten. Tatsächlich dürfte es sich bei Dehya nämlich um einen feurigen Pyro-Charakter und bei Nilou um eine elegante Hydro-Schwertkämpferin handeln, die mit der neuen Region Sumeru nach und nach ins Spiel kommen. So sehen die beiden aus:

Unter den geleakten Charakteren von Twitter-Kanälen wie "Genshin Mains" befinden sich neben Dheya und Nilou aber zum Beispiel auch die lang erwarteten Dendro-Charaktere, die ein neues Element ins Spiel bringen. Einer davon wäre die Bogenschützin Collei, die schon lange in der Community im Gespräch war. Zu den ersten Figuren des neuen Elements gehören außerdem Nahida, Tighnari und Al Haitham.

#Yaoyao still waiting☹️#原神 #Genshin pic.twitter.com/loCh4a00ct — Genshin Mains - Your Guide to Teyvat (@genshinmains) July 6, 2022

Unter den geleakten Charaktere von "Genshin Mains" befindet sich zum Beispiel aber auch schon eine Weile die geheimnisvolle Dendro-Figur Yaoyao aus Liuye, die schon länger im Netz kursiert, bisher aber nie ins Spiel kam.

Generell sind die Charakter-Leaks in Genshin aber immer mit Vorsicht zu genießen, schließlich handelt es sich dabei nicht um offizielle Ankündigungen und gerade in der letzten Zeit nutzen einige im Internet die Vorfreude auf Sumeru frech aus, um gefälschte Leaks von Figuren in Umlauf zu bringen, die in Wahrheit nur Fanart zeigten.