Geralt macht's noch einmal im Handel: Witcher 3 für PS5 und Xbox Series X kommt als Retail-Version

Die Ende 2022 veröffentlichten Next-Gen-Versionen von The Witcher 3 könnt ihr euch sehr bald auch ins Regal stellen.

Bereits in der kommenden Woche erscheint die Complete Edition des Rollenspiels im Handel.

Noch einmal im Handel

Bandai Namco übernimmt im deutschsprachigen Raum den Vertrieb der Retail-Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X, erhältlich ist sie ab dem 26. Januar 2023.

Neben dem Basisspiel bekommt ihr mit der Complete Edition von The Witcher 3 auch die beiden umfangreichen Erweiterungen Hearts of Stone und Blood and Wine sowie eine Reihe weiterer DLCs.

Für die aktuellen Konsolen hat CD Projekt Red das Spiel umfassend verbessert, um deren Leistung auszunutzen.

Es gibt Performance- und Raytracing-Modi, die Ladezeiten sind kürzer und AMD FSR wird ebenfalls unterstützt. Auf der PlayStation 5 nutzt man obendrein die Haptik und die adaptiven Trigger des DualSense.

Außerdem bekommt ihr einen Fotomodus, neue Kameraoptionen, Quality-of-Life-Verbesserungen und vieles mehr.