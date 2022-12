God of War: Amazon startet offiziell mit dem Projekt einer Live-Action-Serie

Anfang des Jahres hörten wir zum ersten Mal davon, dass Amazon eine Live-Action-Serie zu God of War plant. Sony Santa Monica hat das Projekt nun offiziell gestartet und sich bereits den Drehbuchautor von Wheel of Time mit an Bord geholt.

Der wohl stärkste alleinerziehende Vater kommt ins Fernsehen

Laut The Hollywood Reporter soll sich die TV-Serie seit März in der Produktion befinden. Sony und Amazon konzentrieren sich dabei nicht etwa auf die gewalttätigen Schlachten gegen die Götter, wie ihr sie aus den früheren Teilen kennt, sondern auf die beiden aktuellen Titel.

So erzählt die Serie von Kratos Vaterjahren und seine Bewältigung mit dem Tod seiner Frau. In der offiziellen Beschreibung der TV-Serie heißt es: "Als seine geliebte Frau stirbt, begibt sich Kratos mit seinem entfremdeten Sohn auf eine gefährliche Reise, um ihre Asche vom höchsten Gipfel zu verstreuen - der letzte Wunsch seiner Frau."

"Kratos merkt bald, dass die Reise eine epische Aufgabe ist, die das Band zwischen Vater und Sohn auf die Probe stellt und Kratos zwingt, gegen neue Götter und Monster um das Schicksal der Welt zu kämpfen."

Showrunner der Serie wird niemand Geringeres als Rafe Judkins sein, den ihr von Wheel of Time kennen könntet. Die Produktion übernehmen Sony Pictures Television, Amazon Studios und PlayStation Productions.

Damit ist God of War nun die zweite bestätigte Videospielverfilmung, die bei Amazon Prime zu sehen sein wird. Bisher hat hier Netflix mit Serien oder Filmen zu Horizon Zero Dawn, Devil May Cry, Assassin's Creed, Splinter Cell und Tomb Raider immer noch die Nase vorn.

Ein Datum für die Ausstrahlung gibt es derzeit noch nicht. Auch die Schauspieler sind bisher nicht bekannt. Vorschläge?