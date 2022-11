God of War Ragnarök: So wurde die atemberaubende Welt von Vanaheim erschaffen

Wie es hinter den Kulissen von God of War Ragnarök zuging, erfahren wir Stückchen für Stückchen von Santa Monica. Im PlayStation-Blog geht es diesmal um die Entstehung der Welt in God of War Ragnarök - beleuchtet wird hier aber nur eine der neun Welten, Vanaheim.

Dieses Mal geht es nicht ganz spoiler-frei zu

Achtung, Story-Spoiler! Wer God of War Ragnarök noch nicht durchgespielt hat, sollte sich an dieser Stelle überlegen, ob er weiterlesen möchte. Nach Vanaheim konntet ihr im ersten Teil von God of War nämlich noch nicht und auch einige neue Story-Elemente beschreibt PlayStation in seinem Blog.

Vanaheim unterscheidet sich von anderen Welten der nordischen Lande, vor allem durch die vielen unterschiedlichen Biome. Es sei die bisher ehrgeizigste Welt in God of War, versichert Senior Environment Artist Aaron Contreras. Ihr könnt euch durch dichte Dschungelgebiete schlagen, durch Sümpfe waten, in den wärmeren Savannen oder kühlen Höhlen unterwegs sein. Ähnlich, wie in Svartalfheim, ist der Fimbulwinter noch nicht in Vanaheim angelangt.

Besonders interessant ist hier der Zyklus von Tag und Nacht. Für beide Tageszeiten wurde eine völlig eigene Atmosphäre erschaffen. Sogar die Umgebung verändert sich, je nachdem, ob es gerade mitten am Tag oder tief in der Nacht ist. Einige Tiere und Feinde sind nur tag- oder nachtaktiv und auch die Lösung einiger Rätsel hängt von der Tageszeit ab. Sobald ihr die Fähigkeit erlangt, den Tages- und Nachtzyklus zu manipulieren, könnt ihr euch dieses Wissen zunutze machen.

Auch die Legende der Wölfe Sköll und Hati passt wunderbar in diesen Zyklus, da die beiden mythischen Wesen jeden Tag die Sonne über den Himmel jagen und jede Nacht den Mond. Die Umgebung in Vanaheim gibt euch laufend Hinweise zu vergangenen oder kommenden Ereignissen, etwa durch die Spuren eines Gegners, die sein Erscheinen ankündigen.

Freya kehrt in God of War Ragnarök ebenfalls nach Vanaheim zurück und ist entsetzt, denn ihre alte Heimat ist dank Odin nur noch ein Schatten ihrer selbst. Entsetzt über den Zustand ihres Landes, entschließt sich Freya gegen ihren Ex-Gatten in den Kampf zu ziehen.

So ist Vanaheim nicht nur optisch ein echter Hingucker, sondern erzählt auch eine Geschichte und gibt uns Hinweise.