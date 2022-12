God of War: Fernsehserie soll sich sehr genau an die Vorlage halten

Letzte Woche hat Sony offiziell bekannt gegeben, dass ein Serienprojekt zu God of War geplant ist. Die Live-Action-Adaption soll auf Amazon Prime laufen und hat bereits ein paar solide Talente mit an Bord. Laut neuesten Informationen soll die Serie ihrem Vorbild treu bleiben, was Fans von God of War freuen dürfte.

Serie soll sich dicht am Spiel orientieren

Vernon Sanders, der Leiter der Fernsehabteilung von Amazon Studios, hat gegenüber Collider gesagt, was genau an God of War so reizvoll ist. Wie Sanders erklärt, habe das Studio ja schon mit Adaptionen wie Invincible und The Boys Erfahrungen gesammelt und sei auch danach auf der Suche nach neuen, sinnvollen Erzählungen.

Was God of War so besonders mache, sei der "echte emotionale Kern", die die Geschichte von Kratos und Atreus so authentisch mache. "Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Vätern und Söhnen und Familien in einer riesigen, epischen Landschaft", so Sanders.

Seine Arbeit mit Showrunner Rafe Judkins sowie den Autoren Mark Fergus und Hawk Ostby beschreibt Sanders als "unglaublich treu gegenüber dem Ausgangsmaterial, aber auch überzeugend für sich selbst".

Die Adaption soll also in die Fußstapfen der Vorlage treten und sich keinen völlig neuen Pfad erschließen. Kratos Reise mit Atreus steht also im Vordergrund. Als ausführender Produzent mit an Bord ist außerdem Cory Barlog, der Game Director von God of War Ragnarök. Das klingt doch erst mal vielversprechend.