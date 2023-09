Hasbro Pulse stellt neue Figuren zu Star Wars, Transformers, Marvel und mehr vor.

Im Rahmen der Pulse Con hat Hasbro Pulse insgesamt 39 neue Produkte zu verschiedenen Marken angekündigt.

Dazu zählen zum Beispiel Star Wars und Marvel, aber auch Transformers, G.I JOE, Dungeons & Dragons, Power Rangers und Magic: The Gathering.

In Sachen Star Wars gibt es etwa in der Black Series Baylan Skoll und Shin Hati aus Ahsoka als voll bewegliche 6-Zoll-Figuren. In der Vintage-Kollektion kommt wiederum eine 3,75-Zoll-Figur von Orson Krennic als Neuzugang hinzu.

Bei der Marvel-Legends-Serie kommen wiederum Matt Murdock, Sandman und Spider-Man als neue 6-Zoll-Sammelfiguren.

Des Weiteren erhielten Premium-Mitglieder von Hasbro Pulse während der Convention früheren Zugang zu fünf Exclusives und Vorbestellungen: Baroness, Tomax, und Xamot von G.I. Joe Classified Series Crimson Strike Team sowie die Star-Wars-Figuren Starkiller und Troopers aus der Black Series.

Mehr zu den Neuerungen und Möglichkeiten zur Vorbestellung findet ihr auf der Webseite von Hasbro Pulse.