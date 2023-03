Hat League of Legends mit Milio meinen neuen Main erschaffen?

Als Support-Main freue ich mich wahnsinnig über den neuen Champion in League of Legends - Milio. Da Riot Games nun deutlich seltener einen neuen spielbaren Charakter einführt, ist auch die Wahrscheinlichkeit geringer, dass gerade die neue Veröffentlichung zum eigenen Spielstil passt. Zum Glück ist der kleine Flammenjunge aus Ishtal der Hammer auf meinem Nagel, das Feuer in meinem Kamin, wenn ihr so wollt.

Wie immer, hat Riot Games Milio mit vielen nützlichen Fähigkeiten ausgestattet. Er besitzt Kontrolleffekte, Schilde, Heilung, kann die Angriffsreichweite erhöhen und Verbündete von Kontrolleffekten befreien. Anfangs stand der kleine Junge mit dem läuternden Feuer auf einer absurd hohen Siegesrate von 51 Prozent. Inzwischen hat sich Milio aber wieder auf humanere 50 Prozent eingependelt.

Milio kann sich an nahezu jede Situation anpassen

Ich habe Milio bereits in der ersten Runde als sehr intuitiv und zugänglich wahrgenommen. Sein Kit ist unkompliziert und bietet viele Werkzeuge, die euch in nahezu jeder Situation einen Vorteil verschaffen können. Flexible Champions auf der Support-Rolle schätze ich wirklich sehr. Mit seiner passiven Fähigkeit gibt seinen Verbündeten zusätzlichen Schaden und verbrennen ihr Ziel, nachdem sie selbst von Milios Flammen berührt wurden - also Schilde oder Heilung erhalten.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Auf der "Q" finden wir einen Ball aus Feuer, der eine hohe Reichweite, aber eine schmale Trefferbox besitzt. Trifft er sein Ziel, stößt er diesen zurück. Danach springt die Kugel in die Luft und schlägt hinter dem Gegner auf, wodurch sie in einem kleinen Radius Schaden verursacht und das Ziel verlangsamt. Diese Fähigkeit eignet sich gut, um auf der Lane ein wenig Schaden auszuteilen, die Gegner zu verfolgen oder einen Engage aufzuhalten. Den Bogen hier perfekt herauszubekommen, gerade wenn die Kugel zuerst einen Minion trifft, ist nicht ganz einfach.

Das lebendige Lagerfeuer, die "W", erschafft einen Bereich um den Verbündeten herum. Dieser wird darin geheilt und erhält eine höhere Angriffsreichweite. Weil das noch nicht reicht, folgt dieser verstärkende Bereich dem nächsten Teamkameraden auf Schritt und Tritt, damit dieser seine Buffs auch schön mitnehmen kann. Eine unfassbar starke Fähigkeit, die nur durch eine relativ hohe Abklingzeit von über 20 Sekunden im Zaum gehalten wird. Mit einem halbwegs brauchbaren ADC kann das Lagerfeuer allein den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage eines Schlagabtauschs ausmachen. Meine Lane-Partner haben sich besonders beim Verfolgen der Gegner über die vergrößerte Angriffsreichweite gefreut, aber auch beim Farmen aus der Distanz oder dem Poken kann der Zauber nützlich sein.

Mit mehr Angriffsreichweite kann man nie etwas falsch machen.

Puh, immerhin ist die "E" ein wenig einfacher gestrickt. Hier könnt ihr Verbündeten ein Schild geben und sie für kurze Zeit beschleunigen. Das höhere Lauftempo ist zum Verfolgen oder Wegrennen äußerst praktisch, besonders, wenn es mit der höheren Angriffsreichweite gepaart wird.

Mit seiner Ult entfesselt Milio eine Woge wohltuender Flammen, die seine Freunde heilen und Kontrolleffekte von ihnen entfernen. Mit dieser Fähigkeit ist Milio der perfekte Partner auf Lanes, auf denen ihr euch mit starken Kontrolleffekten konfrontiert seht. Die hohe Abklingzeit ist hier mehr als gerechtfertigt und mir auch gar nicht so negativ aufgefallen, denn es gibt selten jede Minute eine Situation, in der es wirklich sinnvoll ist, diese starke Fähigkeit auszupacken.

Je länger die Runde geht, desto besser könnt ihr die Schwächen von Milio umgehen. Die sehe ich in den hohen Abklingzeiten, gegen die ihr einfach Gegenstände mit Ability Haste, also Abklingzeitverringerung, kaufen könnt. Für mich persönlich ist Milios Angriffsreichweite etwas kurz, weil ich Janna, Lulu und andere Utility-Unterstützer gewohnt bin. Mit 525 Reichweite ist Milio aber doch noch etwas besser dran, als Rakan oder Thresh.

Bisher bin ich aber sehr zufrieden mit Milio und werde den heilenden Flammenwerfer sicher noch öfter auspacken. Immerhin bietet er viele neue Mechaniken, was bei der Menge an Champions in Riot Games' MOBA wirklich nicht mehr selbstverständlich ist. Und Spaß habe ich ebenfalls beim Herumexperimentieren mit Milios menschlichen Flammen. Ja, wenn es um Milio geht, spiele ich gern mit dem Feuer.