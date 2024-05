League of Legends: Ornns Schmiede wächst - So ändert Riot seine Passive

Ornn ist ein beliebter Champion für die Top-Lane in League of Legends. Und auch die Teammitglieder freuen sich immer, wenn ihnen ein Ornn zur Seite steht. Denn nicht nur glänzt er mit Zähigkeit und Massenkontrolleffekten, sondern auch mit seiner passiven Fähigkeit. Mit dieser kann er überall auf dem Feld nicht konsumierbare Items herstellen und Gegenstände in seiner Schmiede verbessern - und das für alle Spieler im Team.

Ornn hat ein paar neue Schmiedetricks gelernt

Keine Sorge, diese Fähigkeit bleibt Ornn erhalten. Sie macht ihn ein Stück weit aus und das saoll sich auch nicht ändern. Dennoch ist die Änderung interessant für alle Spieler, die von Ornns Schmiede profitieren können. Leaker Spideraxe hatte die Änderungen bereits in einem Beitrag vom 14. Mai beschrieben. Damals waren sie jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

In den Patch-Notizen zu Update 14.11 packt Riot Games die Ornn-Passive an. Mit dem Erscheinen des Patches kann Ornn nicht nur einige spezielle Gegenstände aufbessern, sondern alle. Das bedeutet auch, dass sich seine Passive in Zukunft ebenfalls ändern wird, damit kommende Items mit in seinen Schmiedepool aufgenommen werden.

Leider verlieren die geschmiedeten Varianten der Gegenstände nun ihren coolen Namen. Stattdessen erhalten diese eine Masterwork-Markierung, die am Ende des normalen Namens erscheint.