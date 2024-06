Arcane Staffel 2 wird auch die letzte sein - Doch neue Projekte sind geplant

Im Teaser-Trailer zu Arcane, der vor wenigen Stunden erschien, wird die zweite Staffel als "finales Kapitel" bezeichnet. Könnte die beliebte Netflix-Serie mit der zweiten Staffel also bereits zu Ende gehen? So sieht es aus, doch Riot Games, das Studio hinter League of Legends, plant noch weitere Projekte in Zusammenarbeit mit Animationsstudio Fortiche.

Arcane wird nach Staffel 2 bereits eingestellt

"Arcane ist nur der Anfang unserer größeren Erzählreise und unserer Partnerschaft mit dem wunderbaren Animationsstudio Fortiche", so Co-Creator Christian Linke in einem Video. "Von Anfang an, seit wir mit der Arbeit an diesem Projekt begonnen haben, hatten wir ein ganz bestimmtes Ende im Sinn, was bedeutet, dass die Geschichte von Arcane mit der zweiten Staffel abgeschlossen wird."

Es gibt also ein Ende und es stand bereits von Anfang an fest. Dieses wird mit dem Finale von Staffel 2 erreicht. Wir erhalten also eine in sich abgeschlossene Serie. Eine weitere gute Nachricht ist, dass Arcane nur eine von vielen Geschichten im Universum von League of Legends ist.

"Aber Arcane ist nur die erste von vielen Geschichten, die wir in Runeterra erzählen wollen. Wir haben Riot bei der gesamten bisherigen Reise von Vi und Jinx begleitet, von der Entwicklung zu Champions im Spiel über Charaktere in verschiedenen Filmsequenzen bis hin zu Hauptfiguren in einer Fernsehserie", so Linke.

"Ihre Lebensläufe haben sich weit über unsere ursprünglichen Träume hinaus entwickelt, und wir möchten weiteren Champions die gleiche Behandlung zukommen lassen."

"Wir arbeiten derzeit an unseren nächsten Projekten in den Bereichen Fernsehen und Film und hoffen, dass wir noch vor Ende des Jahres mehr darüber berichten können. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase, und diese Dinge brauchen viel Zeit, aber wir wollen Sie so oft wie möglich auf dem Laufenden halten."