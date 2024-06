League of Legends: Diese Häschen-Magierin hoppelt bald in der Kluft

Mit Aurora kommt eine neue Magierin zu League of Legends. Heute darf ich euch endlich zeigen, was die Vastaya mit den Hasenohren so alles draufhat.

Ab in den Kaninchenbau von League of Legends

Aurora ist eine rothaarige Zauberin mit Sommersprossen, einem Hexenhut, einer großen runden Brille und Hasenohren - ein Design, in das ich mich schon jetzt ein bisschen verguckt habe. Im Gegensatz zu den meisten anderen Vastaya kommt Aurora allerdings aus Freljord. Den neuen Champion findet ihr nach dem Release auf der Mitte oder der Top-Lane.

Aurora hat eine starke Verbindung zur Geisterwelt und genau diese Gabe ist die Basis all ihrer selbst erlernten Fähigkeiten. Seit sie geboren wurde, kann sie mit den Geistern interagieren und sogar in ihre Welt eintreten.

Als Person oder Hase auf dem autistischen Spektrum fallen ihr dafür Dinge schwer, die für andere Champions eher Alltag sind. Große Menschenmengen, laute Geräusche, lange Unterhaltungen und soziale Interaktionen können sie schnell überfordern und überwältigen. Zum Glück kann sie in die Geisterwelt flüchten, wenn es ihr in der materiellen Welt zu viel wird. Ich kann Aurora da manchmal gut verstehen.

Auroras Fähigkeiten

Genaue Beschreibungen der Fähigkeiten liegen uns derzeit nicht vor, eine grobe Einführung in das Kit des neuen Champions habe ich erhalten und das ist alles, was ich bisher an euch weitergeben kann.

Mit ihrer passiven Fähigkeit kann Aurora einen kleinen Exorzismus durchführen. Fügt sie einem gegnerischen Champion dreimal Schaden zu zieht sie einen Geist aus diesem heraus, fügt dabei magischen Schaden zu und versetzt sich in einen Geistermodus, der ihr Laufgeschwindigkeit gibt. Die Geister folgen ihr und geben ihr Laufgeschwindigkeit und heilen sie.

Eine Explosion magischer Energie kann Aurora auf der Q erzeugen. Diese Fähigkeit markiert den Gegner und fügt beim erneuten Werfen dann mehr Schaden an. Mit ihrer W kann Aurora hüpfen, dabei eine kleine Entfernung überwinden und durch ihre Verbindung mit der Geisterwelt sogar für eine kurze Dauer unsichtbar werden.

Die E bietet ihr erneut explosiven Schaden, der Gegner verlangsamt. Mit der Ult hüpft das Häschen erneut und sendet bei der Landung einen Energiepuls aus, der sie in einen verstärkten Geistermodus versetzt. In diesem kann sie von einem Ende zum anderen Ende der Spirit-Welt reisen.