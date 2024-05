League of Legends: 450 Euro für einen Skin? Fakers Ahri ist nichts für schwache Geldbeutel

Riot Games führt die Halle der Legenden in League of Legends ein. Welcher Spieler den ersten Platz als Legende erhält, könnt ihr euch sicher denken. Es ist natürlich Faker. Um seine Aufnahme in die digitale Halle zu feiern, gibt es einen Eventpass und zwei Skins. Der Preis einer dieser Skins hat mich mit offenem Mund dasitzen lassen.

Faker-Skin lässt die Scheine im Geldbeutel verpuffen

Der Pass beinhaltet den "Emporgestiegene Legende LeBlanc-Skin", die SKT-Skins für Zed, Ryze und Syndra, den Titel "Brokkoli-Baron", das "Hide on bush"-Auge und einige andere kleine Kosmetika, die an die denkwürdigsten Momente von Faker erinnern. Der Pass mit seinen 100 Stufen kostet 1.950 RP.

Dann kommen wir nun zu Ahri und ihren drei Skin-Varianten. Das erste Paket inklusive Eventpass beinhaltet den "Emporgestiegene Legende Ahri-Skin", den Champion, einen exklusiven Rahmen, einen Kill-Zähler, ein Symbol und einen Sticker. Das alles für recht saftige 5.430 RP. Dementsprechend müsst ihr etwa 50 Euro dafür ausgeben. Aber das ist erst der Anfang.

Den "Verewigte Legende Ahri-Skin" gibt es in einem Bündel für 32.430 RP, was etwa 250 Euro entspricht. Dafür gibt es bei diesem Skin exklusive Grafikeffekte, wie einen Finisher für Champions und Gebäude, ein visueller Kommentator, drei Dämonenformen und eine Transformation während der Ult. Auch ein holografisches Startbild, ein dynamischer Profilhintergrund sowie Rahmen, Symbol und Sticker sind dabei.

Für etwa 450 Euro gibt es allerdings noch einen noch teureren Skin. Dies ist eine Aufwertung für den "Verewigte Legende Ahri-Skin", der Fakers Signatur-Geste, seine Unterschrift als Gebäude-Finisher und auf dem Splash-Art, die vollen 100 Pass-Level und jede Menge kosmetischen Krimskrams mitbringt.

Mehrere hundert Euro für einen Skin sind schon eine Ansage. Vom 12. Juni bis zum 08. Juli sind Event-Pass und Skin-Sammlungen im Shop verfügbar, falls ihr zufällig eine kleine Monatsmiete für diesen digitalen Augenschmaus übrig habt. Mal sehen, welcher Spieler sich beim nächsten Mal in die heiligen Hallen dazugesellen darf.