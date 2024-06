League of Legends macht euren PvE-Traum wahr - und das mit ganz viel Fell

Riot Games macht ihr Versprechen endlich wahr. Der PvE-Modus, über den wir bereits im April sprachen, kommt bald zu League of Legends. Er heißt Swarm und bringt euch in die Welt von Anima Squad. In dieser könnt ihr Stil von Bullet-Hell-Spielen große Monsterhorden niedermähen.

Limitierter PvE-Modus hauch dem Anima Squad Leben ein

Ihr könnt mit Freunden in den Modus starten oder mit zufälligen Spielern zusammengebracht. Bis zu vier Spieler können an einer Runde teilnehmen. Einige Story-Maps müsst ihr allerdings allein spielen, bevor ihr in die Koop-Runden starten könnt.

Eine Runde dauert etwa 15 bis 20 Minuten. Ihr wählt zu Beginn des Spiels einen Champion aus - zum Release des Modus gibt es neun Stück. Jinx ist bereits angekündigt worden, auch Leona und Seraphine sind auf den offiziellen Screenshots zu sehen, der Rest bleibt ein Geheimnis.

Hier seht ihr, wie der Kampf mit einem der Bosse in Swarm aussieht.

Man kann aber davon ausgehen, dass es vor allem Helden mit einem Skin aus der Anima-Squad-Reihe sein werden. Wie könnte es auch anders sein, erscheinen auch neue Skins aus der Reihe zusammen mit dem Modus. Diese gibt es für Briar, Yuumi, Seraphine, Leona, Illaoi, Xayah, Yone und Aurora.

Die Helden wurden natürlich ein wenig verändert, bleiben jedoch so nah wie Möglich am Original was die Fähigkeiten angeht. Die Entwickler konnten sich hier ein wenig austoben, denn auf die fein abgestimmte und dennoch nicht perfekte Balance in League of Legends mussten sie hier nicht achten.

Ihr erhaltet innerhalb der Runden Power-Ups, neue Items und könnt immer stärker werden. Ihr bewegt euch im Gegenteil zum MOBA mit WASD auf einer völlig neuen Karte und könnt am Ende der Runde einem Boss-Gegner begegnen. Diese sind Rek'Sai und Aatrox. Zwischendrin gibt es auch einige Minispiele, die ihr allein oder als Team erledigen müsst.

Habt ihr die Karten durchgespielt, schaltet ihr einen neuen Schwierigkeitsgrad frei und auch wer sich zu den Spielern zählt, die stets alles komplettieren müssen, auch für euch hat Riot Games ein paar End-Game-Inhalte bereitgestellt.

Swarm ist nicht nur da, um mit Freunden Spaß zu haben, sondern bringt auch neue Geschichten aus Runeterra ins Spiel. Der Modus ist genau vier Wochen live, bevor er wieder aus dem Launcher entfernt wird.