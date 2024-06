Mit Hearthstone in die Tropen? Die neue Erweiterung erlaubt Abstecher in andere Klassen

Im Juli heißt es bei Hearthstone Koffer packen! Diesmal nimmt euch Blizzard mit in ein tropisches Paradies und spendiert euch sogar das Hotel. Keine Sorgen vor Sonnenbrand, dafür die Gefahr, euch an euren Gegnern die Finger zu verbrennen. Was die neue Erweiterung außer heißer Versprechen mit sich bringt, lest ihr hier.

Hearthstones nächste Erweiterung wird sommerlich

Die Erweiterung "Gefahr im Paradies" bringt 145 neue Karten und alles, was einen klassischen Sommerurlaub ausmacht - ein exotisches Reiseziel, Touristen, Getränke, Reiseziele und das Hotel Marin.

Neues Schlüsselwort: Mit "Tourist" könnt ihr in der Deckerstellung einen Ausflug in andere Klassen machen und könnt die Karten dieser Erweiterung der ausgewählten Klassen mit in euer Deck mischen. Wie aufregend!

Getränke und Reiseziele: Im Marin erhaltet ihr sechs verschiedene Zaubergetränke. Vorsicht vor den sechs Touristenfallen, die sogar vorzeitig wieder öffnen können, wenn ihr Bedingungen erfüllt werden.

Als Login-Belohnung erhaltet ihr "Marin der Manager". Wie auch anders ist dieser Diener eine legendäre Karte. Außerdem kehren die Partner zurück, die euren Helden perfekt ergänzen. Es gibt 12 neue und 23 überarbeitete Partner - ganz allein reisen müsst ihr also nicht.