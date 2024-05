Hellblade 2 tritt endlich aus dem Schatten des Schweigens - mit Rückblick-Trailer

Sieben Jahre ist es inzwischen her, dass Hellblade: Senua's Sacrifice erschien. Da kann man schonmal vergessen haben, wo die Geschichte Senua nun eigentlich hingeführt hat. Was alles im ersten Teil geschehen ist, seht ihr in einem neuen Werbevideo zu Hellblade 2.

Endlich bietet Xbox ein Werbeopfer dar

Ja, ihr habt richtig gehört. Es gibt endlich ein Video zu Hellblade 2. Vermarktung! Werbung! Sie haben Senua nicht komplett vergessen.

Fünf Minuten ist das Video lang und fasst die Geschehnisse bis zum Start des kommenden Spiels zusammen.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Damit bricht Ninja Theory endlich das Schweigen, dass sich wie ein Schleier der Sorge um Hellblade 2 gelegt hatte. Viel Rummel um den Titel hatte es bisher nicht gegeben, was Fans doch etwas beunruhigte. Immerhin hat Microsoft diesen Monat bereits die Auflösung einiger anderer Studios angekündigt.

Studioleiter Dom Matthews hat sich im Kinda-Funny-Podcast sogar zu diesem Thema geäußert. Dort sagte er, dass er sich nur auf die Veröffentlichung konzentriert und hofft, dass Hellblade 2 für sich selbst spricht.