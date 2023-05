Helldivers 2 - 3D, große Explosionen und noch größere PvE-Schlachten mit einer Prise Ironie

Helldivers geht in die zweite Runde, dieses Mal als groß angelegtes MMO-Shooter-Geballer. Es sieht aus, wie das Starship-Troopers-Game, das wir immer verdient haben, zumindest, wenn man nach dem humoristischen Trailer geht.

Helldivers 2

Dieser ironische Zynismus ist natürlich nichts Neues, aber gut gemacht immer gern und gut gemacht heißt in diesem Falle dicke Knarren und noch dickere Explosionen. Beides vom ersten Ausblick her: Check. Release in 2023? Check! PS5 und PC. Alles weitere also noch in diesem Jahr, aber ein großer Team-PvE-Shooter, der es krachen lässt, kann sicher nie schaden.