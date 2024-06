Helldivers 2 Patch Notes: Hotfix für „Generalbefehl: Dauerhafter Frieden“ soll Missionserfolg erhöhen

Es ist schon etwas her, seit das Ministerium für gelenkte Demokratie ein Update herausgegeben hat, doch nun wurde das neue Helldivers 2 Patch 1.000.305 herausgegeben. Es ist eher eine Notfallmaßnahme, denn es gibt nur eine Änderung für die Operation „Dauerhafter Frieden“. Es ist also ein winziges Update, das - außer eines Bugfixes – keine neuen Inhalte mitbringt. Die vollständigen Helldivers 2 Patch Notes für das neue Update 1.000.305 in Deutsch findet ihr nachfolgend.

Helldivers 2 Patch Notes 1.000.305 Inhalt: