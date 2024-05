Ist der Hype um Helldivers 2 vorbei? Spielerzahlen seit Release deutlich gesunken

Mit der Veröffentlichung von Helldivers 2 gingen die Spielerzahlen des Titels unter anderem auf Steam schnell nach oben.

Am Launch-Tag, dem 8. Februar 2024, lag der Spitzenwert der gleichzeitig aktiven User 64.183, doch er stieg schnell deutlich an. Knapp drei Wochen später, am 25. Februar 2024, erreichte Helldivers 2 dann mit 458.709 gleichzeitig aktiven Usern seinen bisherigen Steam-Rekordwert.

Seitdem geht es abwärts

Seit diesem Rekordtag geht es für das Spiel allerdings kontinuierlich nach unten. Es zeigt das mit der Zeit schwindende Interesse von zumindest einem Teil der Käuferinnen und Käufer.

Mittlerweile sind wir wieder in den Regionen angelangt, bei der alles am Launch-Tag angefangen hat. Am Samstag, den 25. Mai 2024, lag die Zahl bei 71.018 Spielerinnen und Spielern, am Sonntag, den 26. Mai 2024, waren es 78.512.

Zwischendurch gab es ja noch den Trubel rund um die angedachte PSN-Account-Pflicht auf Steam. Ein Thema, bei dem Sony später einen Rückzieher machte. Sicherlich keine Maßnahme, die Vertrauen schafft.

Ebenso wenig förderlich ist vermutlich die Tatsache, dass der Verkauf des Spiels in zahlreichen Ländern eingestellt wurde. Dabei handelt es sich um Regionen, in denen der PlayStation Account nicht unterstützt wird.

Wie sieht es bei euch aus: Spielt ihr noch Helldivers 2? Und wenn nicht, was ist der Grund dafür? Was würde euch wieder dazu bewegen, es mehr zu spielen?