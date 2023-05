Hogwarts Legacy für PS4 und Xbox One kaufen: Magie in physischer Verpackung

Endlich ist es so weit. Hogwarts Legacy erscheint am 5. Mai 2023. Am Freitag dürfen dann also auch Besitzer der Last-Gen in die fantastische Zaubererwelt eintauchen und die lange vergangenen Geheimnisse von Hogwarts enthüllen.

Im Februar erschien das Spiel bereits für PC, Xbox Series sowie PS5. Wie ihr in meinem Test zum Spiel lesen könnt, war ich begeistert von meinem Besenritt durch die nostalgische Welt und all ihren zauberhaften Details. Auf Metacritic schaffte es der Titel für den PC immerhin auf 83 Punkte - 87 auf der Xbox Series. Und auch der User-Score ist davon jeweils nicht weit entfernt.

Hogwarts Legacy Standard-Edition für die PS4 kaufen

Hier könnt ihr die physische Standard-Edition von Hogwarts Legacy für die PS4 für 69,99 Euro kaufen:

Hogwarts Legacy's Standard Edition für die Xbox One kaufen

Und einmal alle großen Händler für die physische Xbox-One-Version:

Hier gibt es die Deluxe-Version von Hogwarts Legacy

Auch die Deluxe-Version für 79,99 Euro, die das Dunkle-Künstle-DLC sowie kosmetische Artikel beinhaltet, könnt ihr beim ein oder anderen Händler in physischer Form finden, sofern diese noch nicht ausverkauft ist:

Digital ist Hogwarts Legacy immer auf Lager!

Zum Glück könnt ihr euch die Versionen auch alle in digitaler Form im PlayStation Store für die PS4 oder im Microsoft Store für die Xbox One kaufen.