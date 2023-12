Schönster Fanservice: Hogwarts Legacy lässt euch in zauberhafter Nostalgie schwelgen

Hogwarts Legacy erschien ziemlich früh in diesem Jahr. Schnell vergisst man daher, dass dieser nostalgische Trip in eine solche Award-Serie mit hinnein gehört. Für mich hat Hogwarts Legacy diesen Fanservice-Award aber mehr als verdient.

Klar, war nicht alles an Hogwarts Legacy perfekt, Fans des Franchise vermissten besonders den Schulsport Quidditch. Doch entgegen vieler Erwartungen lieferte Entwickler Avalanche Software ein wirklich schönes Spiel ab, dass Potterheads in die magische Welt vor Harry Potter eintauchen ließ.

Wer keinen Brief zum elften Geburtstag erhalten hat, kann dank Hogwarts Legacy nun trotzdem nach Hogwarts reisen, mit dem sprechenden Hut diskutieren in welches Haus ihr denn nun gehört und euch in Hogsmeade mit Zauberstab und Besen eindecken.

Das Schloss bietet bereits viele Orte zum in Erinnerungen schwelgen bietet. Ob es nun das Quidditch-Feld ist, die Hütte des Wildhüters mit riesigen Kürbissen vor der Holztür, den Astronomieturm, die große Halle, das Gewächshaus, euren persönlichen Raum der Wünsche und noch viel mehr.

Meine Highlights lagen jedoch außerhalb des Schlosses. Mit Besen, Hippogreif oder anderen Tierwesen könnt ihr die Zauberwelt außerhalb des schönen Hügellandschaft rund um Hogwarts entdecken. Spätestens seit dem dritten Buch oder Film ist es doch sicher der Traum eines jeden Fans einmal selbst auf Seidenschnabel oder einem seiner Vorfahren zu reiten.

Im Verbotenen Wald gibt es dann riesige Spinnen, Zentauren und sogar Wilderer, die sich an jungen Drachen zu schaffen machen. Ja, ihr seht auch einen Drachen! Mondkälber, Niffler, Thestrale, Einhörner und andere knuddelige Wesen könnt ihr retten und in einem hübschen Gehege frielassen, das ihr auch noch selbst gestalten könnt. Für mich als Tierfan hat Hogwarts Legacy einiges zu bieten.

Neben den spaßigen Rätseln in wunderschönen Unterirdischen Gewölben und sogar einem einzigartigen Artstyle für ein besonders emotionales Level, in das ich mich total verliebt habe, sind es besonders die vielen schönen Details, was Hogwarts Legacy so magisch macht. Hecken in Drachenform, die sich hin und wieder auch wie ein solcher bewegen, viele kleine Easter Eggs, Schnörkel und zauberhafte Kleinigkeiten, die eine Reise nach Hogwarts Legacy wirklich zu einem netten Trip in die Vergangenheit machen.

Diesen Fanservice für alle Freunde der wahrscheinlich berühmtesten Zaubererwelt ehre ich deshalb mit diesem Award. Danke Avalanche Software, dass ihr so viel Liebe zum Detail in Hogwarts Legacy gesteckt habt. Ich hatte wirklich Freude, noch einmal in das Universum zurückzukehren.