Hollow Knight: Silksong wurde in Südkorea bereits eingestuft

Hollow Knight: Silksong ist wohl eines der meistgewünschten Spiele des Jahres. Erst am 1. April tauchte die Shop-Seite von Xbox zur Fortsetzung auf, was die Herzen der Fans höher schlagen ließ. Heute gleich die nächste Meldung, denn Hollow Knight: Silksong wurde in Südkorea eingestuft.

Hollow Knight: Silksong jetzt mit erster Alterseinstufung

Auf Resetera wurde die Nachricht über die Alterseinstufung von Hollow Knight: Silksong verkündet. Team Cherry mit Spannung erwartetes Spiel ist demnach für Spieler ab 12 Jahren geeignet. Die Einstufung des Titels fand angeblich bereits am 20. Februar statt.

Es bewegt sich also etwas. In den Kommentaren hoffen die Fans natürlich auf mehr, denn immerhin lassen die winzigen Häppchen der letzten Tage auf eine baldige Flut an neuen Details hoffen - oder zumindest eine kleine Welle.

Hollow Knight: Silksong wurde im Februar 2019 angekündigt und wird für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One sowie für die Nintendo Switch erscheinen. Ab dem Launch-Tag findet ihr das Metroidvania auch im Xbox Game Pass. Letztes Jahr hat der Entwickler das Spiel verschoben. Ursprünglich hätte es bereits 2023 erscheinen sollen.

Wie dem auch sei, euch erwarten in Silksong ein völlig neues Königreich mit über 150 Feinden sowie ein besonders schweres New Game Plus, bei dem sich das gesamte Spiel deutlich verändert. Dabei spielt ihr Hornet, eine Prinzessin und Beschützerin ihrer Heimat, die auf ihrer Reise neue Fähigkeiten, viele Geheimnisse und ihre Vergangenheit entdeckt.