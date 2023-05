Gacha in Honkai Star Rail: Auch nach über 50 Stunden kann ein F2P-Spieler nicht meckern

Gacha-Games sind oft Fluch und Segen zugleich. Ja, ihr könnt sie kostenlos spielen, aber das Spiel macht es euch mit jeder Stunde immer schwerer "Nein" zu den Mikrotransaktionen zu sagen. Ein Nutzer berichtet nach über 55 Stunden in Honkai: Star Rail über seine Erfahrungen mit dem Gacha-System als Free-to-play-Spieler.

Honkai: Star Rail statt Schäferstündchen

Nach 55 Stunden hat Reddit-Nutzer Gotruto die Geschichte abgeschlossen, jede Quest und alle Rätsel beendet, die er finden konnte und insgesamt 159 Erfolge freigeschaltet. Ebenso hat er alle Zonenshops im Sack, bis auf einen, beendete Universum-Simulation-Welt 5 und ist Trailblaze Stufe 36.

Das ist eine Menge Zeit, wenn man bedenkt, dass Honkai: Star Rail erst am 26. April erschienen ist - und der Beitrag von vor 4 Tagen. Für all das spielte er also mindestens acht Stunden jeden Tag. So viel Zeit hat ja auch nicht jeder.

Dennoch scheint Gotruto sehr zufrieden mit dem Gacha-System des Spiels zu sein. Insgesamt konnte er in dieser Zeit 280 aus den Warps Charaktere und Gegenstände ziehen. Umgerechnet wären das sicher mehrere Hundert Euro. Gotruto nennt Honkai: Star Rail aufgrund dieser Erfahrung "großzügig".

Was es dabei aber zu bedenken gilt

Aus eigener Erfahrung und der einiger Kollegen aus der Redaktion - danke, Ana - kann ich bestätigen, dass Honkai: Star Rails Gacha-System doch f2P-freundlicher und übersichtlicher ist als in vielen ähnlichen Titeln. Dennoch könnten die vielen Warps mit ihren unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten, den ein oder anderen verwirren. Zumindest hat man die Möglichkeit leicht an mehrere Banner-Züge pro Tag zu kommen.

Auf Reddit sind nicht alle der Meinung, dass Honkai: Star Rail hier mit relativ gutem Beispiel vorangeht. So merken einige Nutzer an, dass viele Belohnungen nur einmalig sind und Spielern nicht regelmäßig zur Verfügung stehen. Später im Spiel wird es tatsächlich auch etwas zäher.

In unseren hilfreichen Artikeln zeigen wir euch, wie ihr schneller an Stellare Jade kommt und welche Codes für Gratis-Loot ihr aktuell nutzen könnt, um mehr aus Honkai:Star Rail herauszuholen.