HyperX Cloud Alpha Wireless: Gaming-Headset mit 300 Stunden Akkulaufzeit jetzt verfügbar

HxperX verwandelt das beliebte Cloud Alpha in ein Wireless-Headset, das einiges auf dem Kasten hat. Das größte Verkaufsargument der Gaming-Kopfhörer ist seine enorme Akkulaufzeit, die seine Konkurrenz weit in den Schatten stellt.

Mehr als 12 Tage mit einer Akkuladung

Oder habt ihr schonmal von einem Gaming-Headset mit bis zu 300 Stunden kabellosen Betrieb gehört? Laden müsst ihr das Teil dafür nur 4,5 Stunden. Danach geht es munter mit Audio-Features wie DTS Headphone:X2 Spatial Audio für eine genauere Lokalisierung von Gegnern, Zwei-Kammer-Technologie, die hohe und tiefe Frequenzen besser trennt und 50mm-Neodym-Treiber.

Die Frequent der Kopfhörer beträgt 15 Hz - 21 kHz, das bidirektionale Kondensationsmikrofon schafft 50 Hz - 7.2k Hz.

So sieht das HyperX Cloud Alpha Wireless aus - kein wirklicher Unterschied zum kabelgebundenen Modell.

Mit einer Reichweite von 20 Metern solltet ihr damit locker auf Toilette, in die Küche oder zur Haustür gehen können - außer natürlich ihr wohnt in einer Villa oder so. Aber das sind dann wirklich maximale First-World-Problems. Dabei nutzt das Headset die klassische 2,4 Ghz-Frequenz und eine Abtastrate von 48 kHz.

Funktionen, die das Leben leichter machen

Das HyperX Cloud Alpha Wireless ist nebenbei auch für Discord und TeamSpeak zertifiziert und ermöglicht dank Audioregler und Stummschaltfunktion. Hintergrundgeräusche werden reduziert und das Mikro könnt ihr sogar abnehmen, wenn ihr es nicht braucht.

Was gibt es noch zu sagen? Das HyperX Cloud Alpha Wireless besitzt einen Aluminiumrahmen, ist mit der hauseigenen Software NGENUITY kompatibel und besitzt, wie auch sein kabelgebundener kleiner Bruder, einen verstellbaren Kopfbügel mit Memory-Schaumschicht und Kunstlederbezug. Dabei wiegt das Headset recht angenehme 322 Gramm.

Der kabellose Spaß kostet euch 229,99 Euro. Weitere Details findet ihr auf der Produktseite von HyperX.