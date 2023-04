Joy-Con-Drift, aber Garantie abgelaufen? Nintendo repariert jetzt eure alten Controller gratis

Wer kennt es nicht. Direkt nach Ablauf der Garantie fängt der Joy-Con prompt zu Driften an. Wo ihr früher eure Joy-Cons gegen Aufpreis bei Nintendo einschicken oder direkt neue Controller kaufen konntet, bietet Nintendo jetzt eine kostenlose Reparatur an, die sich nun auch an alle Spieler im Europäischen Wirtschaftsraum, der Schweiz und Großbritannien richtet.

Rettung für eure Joy-Cons ist auf dem Weg!

Hier in Deutschland profitieren wir also auch von dem Angebot. Wie Nintendo auf seiner Support-Website schreibt, könnt ihr jetzt auch eure Joy-Cons mit Drift für eine kostenlose Reparatur einschicken, selbst, wenn der Garantiezeitraum der kleinen Controller bereits abgelaufen ist.

Was bereits in Nordamerika und anderen Regionen zu Nintendos Reparaturpolitik gehört, erhält nun auch bei uns Einzug. Und das ist für die Spieler und die Umwelt ein toller und lange überfälliger Schritt. Zumal das Unternehmen das Drift-Problem seit dem Launch der Switch im Jahr 2017 immer noch nicht in den Griff bekommen hat.

"Bis auf weiteres wird Nintendo euch im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), im Vereinigten Königreich und in der Schweiz keine Kosten für die Reparatur des Reaktionssyndroms in Rechnung stellen, unabhängig davon, ob es sich um einen Defekt oder um Verschleißerscheinungen handelt", schreibt Nintendo.

Es gibt jedoch eine Ausnahme. Wenn das Drifting-Problem auf ein Zubehörteil eines Drittanbieters zurückzuführen ist, durch eine versehentliche Beschädigung oder Fahrlässigkeit verursacht oder der Controller bereits geöffnet wurde, erhaltet ihr keine Gratis-Reparatur.