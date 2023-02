Kerbal Space Program 2: Fans beklagen Bugs und fordern Rückerstattungen.

Das lang erwartete Kerbal Space Program 2 ist vergangene Woche im Early Access erschienen. Allerdings scheinen viele Fans der Meinung zu sein, dass das Spiel noch nicht hätte abheben sollen.

Die bisherigen Bewertungen auf Steam fallen gemischt aus, viele kritisieren im Spiel vorhandene Bugs.

Welche Probleme gibt es?

"Kaum spielbar, ich habe das Gefühl, dass sie mich dafür bezahlen sollten, es in dem Zustand zu spielen, in dem es jetzt ist", schreibt ein User. Ein anderer fügt hinzu, dass das Spiel "in fast jeder Hinsicht kaputt" sei. Andere haben um eine Rückerstattung gebeten und empfehlen Interessierten, lieber das Original zu spielen.

Michael Loreno, Community-Lead von Kerbal Space Program, hat in einem Blogeintrag einige der "Sorgen" angesprochen. Er schreib, dass das Spiel sich noch in ständiger Optimierung befinde und dass sich die Performance im Laufe des Early Access verbessern werde.

Darüber hinaus betonte Loreno, das Team sei der Ansicht, dass das Spiel "lustig und voll funktionsfähig genug ist, um es mit der Öffentlichkeit zu teilen". Dennoch sollten alle verstehen, dass es ein Early-Access-Spiel und noch in aktiver Entwicklung sei.

Andere merken hingegen an, dass es durchaus auch Verbesserungen gibt, die man erwähnen sollte, etwa bei der Benutzerfläche und beim Onboarding-Prozess.

"Diese Verbesserungen machen das Spiel viel zugänglicher, und sobald das Spiel optimiert ist, wird es zweifellos viel reibungsloser laufen", schreibt ein User. "Die Änderungen sind beeindruckend, und es ist klar, dass die Entwickler viel darüber nachgedacht haben... Wenn ihr euch für KSP 2 interessiert, würde ich empfehlen, es nur zu kaufen, wenn ihr Feedback geben und den Entwicklern helfen möchtet, das Spiel zu testen. Andernfalls ist es vielleicht am besten, zu warten, bis das Spiel vollständig veröffentlicht wird."

Indes haben die Macher eine Roadmap für das Spiel veröffentlicht. Nachfolgend seht ihr, was Kerbal Space Program 2 noch alles bekommen soll: