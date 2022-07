Könnte der PS5-Preis steigen? Sony gibt keine konkrete Antwort

Aus der Vergangenheit kennen wir es, dass die Preise von Elektronik nach einer gewissen Zeit meistens sinken.

Aktuell sieht die Lage aber anders aus. Bei Halbleitern gibt es nach wie vor Engpässe, während die Kosten von Materialien, Herstellung und Transport steigen, ebenso die Energiepreise. Steht uns also womöglich sogar eine Preiserhöhung der PlayStation 5 bevor?

Es wäre nicht das erste Sony-Produkt

Fakt ist, dass Sony in Japan bereits die Preise einzelner Produkte erhöht hat, darunter Kameras, Blu-Ray-Player, Heimkino-Systeme, Headsets und Lautsprecher.

Die Frage nach einer möglichen Preiserhöhung der PS5 wurde dem Unternehmen auch während der Bekanntgabe der aktuellen Geschäftszahlen in einer Telefonkonferenz gestellt.

Sonys Antwort fällt wenig konkret aus, weder bestätigt noch dementiert man eine mögliche Preissteigerung: "Was eine mögliche Preiserhöhung für die PS5 anbelangt, so kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt nichts Konkretes zu den Preisen sagen", antwortete Sonys Hiroki Totoki, Executive Deputy President und Chief Financial Officer, auf diese Frage (via VGC).

In den vergangenen Monaten hatten Analysten Preissteigerungen bei Unterhaltungselektronik vorausgesagt, da Chiphersteller die Preise erhöhen und die Abnehmer diese Kosten an die Kunden weitergeben würden.

Im Mai gab Analyst Glenn O'Donnell gegenüber CNBC an, dass er mit Preissteigerungen von zehn bis 15 Prozent rechnet.

"Die Chiphersteller sehen sich mit ihren eigenen zunehmenden Versorgungsproblemen konfrontiert, die durch den Ukraine-Krieg noch verschärft werden... und die Nachfrage bleibt hoch, während das Angebot weiterhin begrenzt ist. Auch die Energiepreise sind im Aufwind, einschließlich der Strompreise. Die Chipherstellung erfordert eine enorme Menge an elektrischer Energie."

Er rechnet mit Preissteigerungen bei PCs, Autos, Spielzeug, Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräten und anderen Produkten.

Was die PS5 anbelangt, hat Sony weltweit mittlerweile 21,7 Millionen Exemplare der Konsole verkauft.