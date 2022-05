Landwirtschafts-Simulator 22: Das kostenlose AGI-Pack ist da

Patch 1.5 vom Landwirtschafts-Simulator 22 ist ab heute verfügbar und bringt neues Equipment mit dem kostenlosen AGI Pack mit. Darin sind frische Maschinen für euren virtuellen Hof enthalten.

Das neue Pack rund um das bekannte Maschinenbauunternehmen AGI konzentriert sich mit verschiedenen Anlagen vor allem auf die Getreideproduktion. Die Erweiterung bringt neue Geräte für Umschlag, Verarbeitung oder Lagerung der Feldfrüchte ins Spiel, die sich wie immer an realen Produktlinien orientieren.

Konkret beinhaltet das Paket neue Förderschnecken und -bänder sowie weitere Getreidesilos. Als größte Besonderheit der Erweiterung benennt GIANTS Software außerdem das neue Beizgerät AGI STORM FX, mit dem man Getreide für die Aussaat bereit machen kann. Darunter fallen Marken wie Sentinel, Westeel, Batco oder Westfield.

Weitere Meldungen zum Landwirtschafts-Simulator 22:

Von der Aussaat des Getreides über die Ernte bis hin zur Lagerung im Silo könnt ihr in eurem Landwirtschaftsbetrieb nun also alles mit den neuen AGI-Maschinen bewerkstelligen. Im Launch-Trailer von GIANTS Software zur Gratis-Erweiterung bekommt ihr ein paar Einblicke in die neuen Gegenstände des landwirtschaftlichen Unternehmens, die im digitalen Pack enthalten sind:

Im Juni kommt noch eine weitere Marken-Erweiterung in Spiel, und zwar das Kubota-Pack mit 11 neuen Maschinen und einem Beifahrer-Feature im Koopf, das wird allerdings ein kostenpflichtiger DLC sein.

Gleichzeitig läuft obendrein die Farming Simulator League (FSL), das Esports-Turnier für virtulle Landwirte, die darin um ein Preisgeld kämpfen. Die erste Runde des Cups ist bereits gespielt, doch weitere Folgen im Laufe des Jahres.