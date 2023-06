Lego feiert mit dem neuen Disney Schloss 100 Jahre Disney.

Lego feiert in diesem Jahr das 100. Jubiläum von Walt Disney und dazu zählt auch das neue Set mit dem Disney Schloss.

Dieses umfasst das Schlossgebäude an sich und außerdem Anspielungen auf 14 klassische Disney-Filme aus den letzten 100 Jahren.

Details zum Set

Mit dabei sind acht Minifiguren: Cinderella, der Märchenprinz, Schneewittchen, Prinz Florian, Prinzessin Tiana, Prinz Naveen, Rapunzel und Flynn Ryder.

"Im Inneren des Schlosses befinden sich verschiedene Räume, die Szenen aus Disney-Filmen zeigen", heißt es. "In einem kleinen, geheimen Turm können Fans eine Disney-Zeitkapsel mit Anekdoten über die 100-jährige Geschichte entdecken. Draußen ist das Schloss von einem Feuerwerk umgeben."

Das Set besteht aus 4.837 Teilen, ist 33x59x80 cm groß und kostet 399,99 Euro.

Das Schloss von außen.

Erhältlich ist es ab dem 1. Juli 2023 bereits für VIP-Mitglieder, ab dem 4. Juli 2023 für alle anderen, etwa im Online-Shop von Lego.

"Vom 1. bis 9. Juli erhalten Kund:innen, die in den LEGO Stores oder auf LEGO.com ausgewählte LEGO Disney Sets im Wert von €100 kaufen außerdem das LEGO Disney 100 Jahre Set kostenlos dazu. Darüber hinaus haben LEGO Fans die Möglichkeit, an LEGO Disney Bauaktivitäten in LEGO Stores in ihrer Nähe teilzunehmen."