Lego Star Wars: Die Skywalker Saga: Datenkarten Fundorte - So schaltet ihr Extras frei

Ihr könnt in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga wieder eine Reihe von Extras freischalten, die euch einerseits mehr Steinchen bescheren, andererseits einfach nur zum Spaß gedacht sind.

In früheren Lego-Spielen musstet ihr dafür noch rote Steine sammeln, hier heißen die dafür nötigen Objekte Datenkarten.

Alles über Datenkarten in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga:

Wo finde ich Datenkarten in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga?

Datenkarten findet ihr in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga an verschiedenen Orten in der Galaxie. Nachfolgend zeigen wir euch die Fundorte:

Tatooine

Wo? Mos Espa, im Nordwesten.

Wie komme ich hin? Die Datenkarte befindet sich hinter mehreren Gebäuden. Ihr müsst ein Stückchen weiter westlich hinten rum gehen.

Hier findet ihr die Datenkarte in Mos Espa. Schaut hinter ein paar Gebäuden nach.

Coruscant

Wo? Senatsbezirk, im Nordwesten.

Wie komme ich hin? Geht zu dem Eingang des Gebäudes im Nordwesten, rechts davon springt ihr nach unten zu einem kleinen Pfad. Lauft weiter bis zu einem Kraftfeld, das ihr mit zwei Schaltern deaktivieren könnt.

Im Senatsbezirk von Coruscant werdet ihr hier fündig. Ihr müsst mit zwei Charakteren das Kraftfeld deaktivieren.

Welche Extras kann ich mit Datenkarten in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga freischalten?

Datenkarte Kosten Steinchen x2 1.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte Steinchen x4 2.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte Steinchen x6 8.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte Steinchen x8 48.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte Steinchen x10 384.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte Super-GNK-Droide 1.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte Porg-Kumpel 500.000 Steinchen, 1 Datenkarte Baguette-Lichtschwerter 250.000 Steinchen, 1 Datenkarte Galaxis-Disco 500.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte TV-Modus 250.000 Steinchen, 1 Datenkarte Holgrammmodus 500.000 Steinchen, 1 Datenkarte Retro-Modus 250.000 Steinchen, 1 Datenkarte GNK-Bürger 1.000.000 Steinchen, 1 Datenkarte Witzige Waffen 250.000 Steinchen, 1 Datenkarte Regenbogeneffekte 250.000 Steinchen, 1 Datenkarte Cantinamusik 250.000 Steinchen, 1 Datenkarte Große Köpfe 500.000 Steinchen, 1 Datenkarte Pju-pju 500.000 Steinchen, 1 Datenkarte Universaldolmetscher 500.000 Steinchen, 1 Datenkarte

