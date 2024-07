Lego Star Wars UCS Tie-Abfangjäger: Wer hätte gedacht, dass ein imperialer Jäger so bunt sein kann?

Der erste Gedanke, der euch beim Auspacken der Tüten mit den ganzen Lego-Steinen für den neuen Tie-Abfangjäger in den Sinn kommen könnte, ist folgender: Hat Lego das falsche Set eingepackt? Nicht weil es nicht genügend Teile wären, aber die Zahl der wirklich sehr bunten Steine, die vor euch auf dem Tisch ausgebreitet liegen, überrascht dann doch.

Lego Star Wars Tie-Abfangjäger (75382) Release: 01.05.2024

Setnummer: 75382

Preis: 229,99 Euro

Anzahl Teile: 1.931

Preis pro Teil: circa 12 Cent

Preis pro Gramm: circa 13 Cent

Minifiguren: 1

Größe: 32 cm hoch, 40 cm lang, 33 cm breit

Aber das kennt ihr ja mittlerweile, dass Lego gerne mal Steine im Inneren in verschiedenen anderen Farben verbaut, als es der äußere Look des Sets vermuten lässt. Das ist hier nicht anders und wie das zum Teil aussieht, zeigen euch einige der Bilder unten. Und nicht immer lässt sich bei den Sets alles Bunte im Inneren verbergen. Doch die gute Nachricht ist: Wenn ihr den Tie-Abfangjäger fertig gebaut habt, seht ihr davon nichts mehr.

Während beim Dune Ornithopter die bunten Verbindungspins zu sehen sind, erscheint der Tie-Abfangjäger von außen so, wie er sein soll. Es sei denn, ihr fangt an, einzelne Plättchen oder Konstruktionen abzunehmen, etwa rund ums Cockpit herum. Aber das ist ja nicht der Sinn und Zweck dieses Modells, das einfach nur im Regal oder auf dem Schrank stehen und schön aussehen soll.

Gegenüber dem ersten Modell des Tie-Abfangjägers aus dem Jahr 2000, mit dem Lego zugleich die UCS-Reihe begann, hat es deutliche Verbesserungen beim Design gegeben, etwa erscheint die seitliche Verbindung zwischen den oberen und unteren Flügeln nun relativ nahtlos. Das kann man nach all den Jahren, neuen Teilen und neuen Bautechniken aber auch erwarten.

Am Ende kommt dabei eine durchaus stabile Konstruktion heraus, zumindest in der Mitte. Aufgrund der Positionierung und der Tatsache, dass ihr die Flügel bewegen könnt, ist das Modell dort natürlich etwas fragiler und weniger stabil. Nochmal: Es ist ein Display-Modell, normalerweise steht es auf seinem Standfuß und wird nicht zum Spielen verwendet, insofern stellt das weniger ein Problem dar.

Wenn ihr gerne nach viel Abwechslung beim Bauen sucht, seid ihr jedoch fehl am Platz. Was nicht an Lego liegt, sondern einfach am Vorbild. Es handelt sich nun mal um ein symmetrisch aufgebautes Raumschiff, bei dem ihr alleine schon vier identische Flügel baut und auch in der Mitte ist alles weitestgehend symmetrisch gestaltet. Für mich persönlich ist die Verbindung zwischen Cockpit und Flügeln noch einen Tick zu klobig im Vergleich zur Vorlage, aber das kann ich verschmerzen.

Schade ist einmal mehr, dass hier für die Elemente im Cockpit nur Sticker beigelegt wurden. Theoretisch könntet ihr euch die auch sparen, wenn ihr möchtet, denn wenn der Tie-Abfangjäger im Regal steht, seht ihr die sowieso nicht. Bedruckt sind einerseits das Cockpitfenster und andererseits das Dach. Was die Minifiguren anbelangt, ist ein Tie-Pilot mit dabei. Außerdem könnt ihr einen Maus-Droiden zusammenbauen. Ein, zwei Figuren mehr hätten es gerne noch sein dürfen.

Letzten Endes bekommt ihr ein recht hübsches Modell des Tie-Abfangjägers zum Ausstellen, das zugleich über eine ordentliche Größe verfügt. Die anfänglichen Sorgen über die vielen bunten Steine verfliegen schnell und auch, wenn das Bauen an sich nicht wirklich spektakulär ist, sieht das Endergebnis ziemlich gut aus. Ich bin jedenfalls zufrieden damit, was bis zu einem gewissen Grad aber sicherlich daran liegt, dass der Tie-Abfangjäger neben dem Tie Defender mein Lieblingsjäger des Imperiums ist. Ein kleiner Fanbonus also von meiner Seite. Dennoch: Mit dem UCS-Set des Tie-Abfangjägers bekommt ihr das, was ihr erwartet. Das Resultat überzeugt und ist schön umgesetzt, der Weg dorthin ist nur etwas eintönig und leider sind wieder Sticker dabei.

Kaufen könnt ihr den Lego Tie-Abfangjäger exklusiv im Online-Shop von Lego oder vor Ort in Lego Stores.