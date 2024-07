Lego Star Wars: Neues Set mit C-3PO vorgestellt - Sieht besser aus als Chewbacca, aber was kostet es euch?

Lego hat ein neues Star-Wars-Set mit dem Droiden C-3PO (7537) vorgestellt.

Neben der großen C-3PO-Figur bekommt ihr auch eine entsprechende Minifigur und einen Ständer mit Infoplakette dazu. Gleichzeitig ist das Set Teil der Feier zum 25-jährigen Jubiläum von Lego Star Wars.

Wie viel kostet Lego C-3PO?

C-3PO kommt ihr größtenteils in der Farbe daher, in der ihr ihn erwartet, einzig sein rechtes Bein hat eine andere Farbe. Ihr könnt Kopf und Arme bewegen und so verschiedene Posen darstellen.

Insgesamt besteht das Set aus 1.138 Teilen und C-3PO ist am Ende rund 38 cm groß. Hier seht ihr ihn in all seiner Pracht:

Das neue Lego-Set mit C-3PO.

Der Preis des Sets liegt übrigens bei einer UVP von 139,99 Euro. Da das Set nicht exklusiv ist, könnt ihr im Handel mit einigen guten Rabatten rechnen.

Das Set mit C-3PO soll am 1. August 2024 erscheinen und im Online-Shop von Lego ist es bereits vorbestellbar.