Lies of P: Die Gesühnte besiegen, Boss in der Mondscheinstadt

Die Gesühnte in Lies of P ist ein optionaler Boss und ein Stalker im Spielverlauf.

Ihr trefft sie auf dem Weg durch die Mondscheinstadt, wo sie die Seilbahn zum Pfad des Elends bewacht. Habt ihr den Stalker-Gruß erlernt, könnt ihr diese Geste im Dialog ausführen und erhaltet den Schlüssel für den Aufzug auf friedliche Weise. Andernfalls geht die Gesühnte in den Angriff und wir müssen uns den Zugang hart erkämpfen. Hier die Besonderheiten der Begegnung.

Kampf gegen die Gesühnte gewinnen

Die Dame hat zum Teil üble Kombos, bestehend aus sieben bis acht Schlägen, die perfekt zu blocken sehr schwierig werden dürfte. Aber es funktioniert, wenn man achtsam ist.

Diese lange Kombo ist es auch, auf die wir lauern. Haltet einen gesunden Abstand und wartet, bis sie siebenmal hintereinander mit ihrer Spitzhacke herumfuchtelt. Der letzte Schlag geht in den Boden. Nutzt die Chance und verpasst ihr ein paar harte Treffer.

Wollt ihr noch mehr erreichen, dann umkreist sie während des letzten Schlags und rennt in ihren Rücken. Dort erscheint die Markierung für einen kritischen Treffer. Drückt R1/RB und sie erleidet brutalen Schaden.

Backstabs wirken wie so oft sehr verlässlich.

Viele Gegner in Lies of P haben ein Problem mit Backstabs und die Gesühnte macht da keine Ausnahme. Ihr könnt sie während des kompletten Kampfes seitlich umkreisen und Angriffe in den Rücken starten.

Das gilt auch dann, wenn sie ihren Wutangriff ausführt. Bei der rot aufleuchtenden Animation rauscht sie mit ihrer Faust nach vorn. Haltet Abstand, damit sie ins Leere schlägt, umkreist sie linksherum und schlagt in den Rücken.

Seid vorsichtig mit ihrer Faust. Sie löst den Effekt "Verfall" aus und nutzt eure Waffen ab.

Wiederholt diesen Ablauf mit dem Umkreisen und den Backstabs. Und nehmt euch in Acht vor ihrer Faust und der Säure darin. Diese bewirkt bei einem Treffer den Statuseffekt "Verfall".

Verfall sorgt dafür, dass sich eure ausgerüstete Waffe sehr viel schneller abnutzt, erkennbar an ihrer Statusleiste:

Hier hilft nur noch der Schleifer weiter, um die Waffe zu reparieren.

Nimmt sie zu weit ab, benutzt einen Schleifer zum Reparieren der Waffe (legt ihn im Inventar auf eine der Schnelltasten). Ansonsten Abstand halten, umkreisen und vor allem der Faust ausweichen, dann kann die Gesühnte relativ schnell besiegt werden.