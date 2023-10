Lies of P: Räuber-Wiesel besiegen, Boss beim Podest am Hauptbahnhof

Das Räuber-Wiesel in Lies of P ist ein NPC und ein Boss im Abschnitt Podest am Hauptbahnhof von Krat.

Wie bei allen humanoiden Gegnern erwartet euch hier keine beeindruckend wütende Riesengestalt, sondern ein "normaler" Kampf auf Augenhöhe. Und das ist fast noch übertrieben. Das Wiesel sollte euch keine wirklichen Probleme bereiten, dafür ist es zu schwach. Zum Zeitpunkt des Kampfes könnt ihr bereits locker eine Waffe +8 oder +9 haben, dazu genug Pulszellen.

Kampf gegen das Räuber-Wiesel gewinnen

Eine knallharte Taktik ohne viel Spielraum ist hier nicht erforderlich. Das Wiesel bewirkt mit seinen Angriffen sehr wenig Schaden und bringt uns nicht übermäßig aus dem Tritt.

Kein schwieriger Kampf, immerhin.

Selbst wenn man einen, zwei oder drei Treffer kassiert, zur Not eine ganze Kombo oder einen Wutangriff, sollte das keine verheerenden Auswirkungen haben.

Wie viele Gegner ist auch das Räuber-Wiesel anfällig dagegen, umkreist zu werden und dann einen kritischen Treffer im Rücken zu kassieren.

Seinen Angriffen kann man sehr einfach ausweichen, zumal die Axt keine große Reichweite hat. Wer sich mit Ausweichrollen in Sicherheit bringt und selbst eine Waffe mit großer Reichweite in Benutzung hat, kann hier mühelos punkten.

Überwältigt sie, sobald sich die Gelegenheit ergibt.

Der Rest ist eine Mischung aus Blocken und Kontern zur rechten Zeit. Mit genug Geschick könnt ihr das Wiesel bei seinem Sprungangriff sogar aus der Luft prügeln und die Animation damit unterbrechen, bevor es auf dem Boden weitergeht.

Auch der Überwältigbar-Status kann mehrfach während des Kampfes ausgelöst werden und hilft ungemein weiter.

Spielt einfach aggressiv und bleibt an dem Kerl dran, dann schmilzt seine Lebensleiste dahin. Es ist nicht so schlimm, wenn man hier ein wenig schludriger agiert und sich im Kampfrausch den einen oder anderen Fehler erlaubt.

Das Räuber-Wiesel droppt seine Maske sowie seine Jagdbekleidung und ihr könnt das dahinterliegende Areal weiter erkunden.