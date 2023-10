Lies of P: Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens, zweiter Kampf (Jüngster, Kampfwütiger, Exzentriker)

Der zweite Kampf gegen die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens in Lies of P findet im Abschnitt X: Eingang zur Reliquie des Trismegistus statt.

Wir treten an gegen den Jüngsten, den Kampfwütigen und den Exzentriker der Bruderschaft, und zwar auf einmal. Ein Kampf gegen drei Minibosse gleichzeitig, wie soll das nur funktionieren? Die gute Nachricht: Die Kerle richten mit ihren Angriffen alle keinen riesigen Schaden an. Ihr könnt ruhig den einen oder anderen Treffer kassieren und müsst nicht sofort zur Pulszelle greifen. Ach ja, der Älteste aus dem Sarg kommt später auch noch dazu, aber alles zu seiner Zeit.

Kampf gegen die Bruderschaft des Schwarzen Kaninchens gewinnen

Stürzt ihr euch mitten in den Kampf, werdet ihr von allen Seiten verdroschen und kommt selbst nie zum Zug. Dieser Kampf ist so unfassbar nervig und kräftezehrend, wenn man in ihren Angriffsfluss gerät, also tut alles, damit das nicht geschieht.

Was für ein furchtbarer Kampf.

Der kassierte Schaden pro Schlag ist zwar nicht so hoch, aber die Schlagabfolge dafür umso höher. Habt ihr kein Problem damit, ein Gespenst mit Sternfragmenten zu beschwören, tut das vor der Arena. Es wäre verständlich in diesem Kampf.

Erste Phase

Einer der Kerle füllt eure Elektroschock-, einer die Verfall- und der dritte die Überhitzungsleiste, jedenfalls mit bestimmten Angriffen. Ein paar Attributreinigungs-Ampullen können nicht schaden, um die Effekte zu entfernen.

Nach dem Betreten der Arena kommt euch einer der drei entgegen. Bleibt zurück, dann sollten die beiden anderen nicht getriggert werden. Isoliert den Angreifer, umkreist ihn und versucht, ihm in den Rücken zu fallen.

Nicht nur Überhitzung ist ein Problem in diesem Kampf.

Wie viele humanoide Gegner haben auch diese ein Problem damit, umkreist und von hinten kritisch getroffen zu werden. Das kann man beliebig wiederholen. Sie sind allesamt anfällig dagegen.

Weicht ihren Angriffen seitlich aus und nutzt den Moment, nachdem der Angreifer ins Leere geschlagen hat, für einen Backstab. So kann man den ersten Angreifer in kurzer Zeit aus dem Rennen nehmen.

Da die Kerle wenig Schaden bewirken, könnt ihr ruhig ganz normal blocken (Blocktaste einfach gedrückt halten, statt perfekt zu timen) und solltet dennoch sehr solide auf den Beinen bleiben.

Wenn nur noch einer übrig ist, dauert es nicht lange, bis sich der Älteste aus dem Sarg befreit.

Für den kompletten Kampf gilt: Isoliert einen der Kerle und lockt ihn von den anderen weg. Wir wollen nie mehr als einen Gegner am Hals haben. Sonst kommt ihr schlichtweg nicht zum Zug.

Ebenfalls prima funktionieren Waffen wie das Knochenschneidende Sägeblatt auf dem Griff einer explodierenden Spitzhacke. Es handelt sich um eine lange Waffe mit großer Reichweite, die nach einer Ausweichbewegung in einem Bogen angreift.

So könnt ihr schräg in Richtung der Kerle ausweichen, den Schwung ausführen, um mindestens einen oder gleich mehrere zu treffen, wieder ausweichen, schwingen, ausweichen, schwingen und so weiter.

Versucht Backstabs, wann immer es euch möglich ist.

Durch den eher geringen Schaden könnt ihr auch den am nächsten stehenden Angreifer attackieren, koste es, was es wolle. An ihm dranbleiben, ihn in eine Ecke prügeln, immer weiter, immer drauf, bis er umkippt.

Einen Versuch wert sind Wurfobjekte, von denen es eine ganze Menge gibt, von Sägeblättern über Wurfzellen, Wurfkugeln, Thermit und, und, und. Deckt euch bei Händlern damit ein. Haltet Abstand und bewerft einen der Kerle mit allem, was ihr habt, um ihn ohne große Gefahr auszuschalten. Oder besser noch: Hebt euch die Wurfobjekte für den Ältesten auf, sobald er aus dem Sarg kommt.

Zweite Phase

Nachdem der Älteste aus seinem Sarg bricht, besteht unser Ziel darin, schnellstmöglich den noch verbliebenen Bruderschaftler auszuschalten (falls noch einer da ist). Wir wollen auf keinen Fall gegen mehr als den Ältesten antreten.

Mit dem Ältesten ist nicht zu spaßen.

Lockt den Ältesten in der Mitte des Raumes zu dem Haufen Gerümpel und umkreist diesen so, dass er stets daran hängen bleibt. Bewerft ihn nun mit Thermit, Kadaverflüssigkeit, Wurfzellen und allem, was ihr für diese Gelegenheit aufgehoben habt.

Er bleibt mit seinen Angriffen an den Hindernissen hängen und ihr müsst euch nur so lange drumherum bewegen, bis er nach seinen Animationen verschnaufen muss. Rennt zu ihm und schlagt zweimal zu, dann weiter mit der Taktik.

Nutzt die Positionierung der Hindernisse im Raum aus.

Habt ihr genug Wurfzellen (die wirken besonders gut, wie es scheint), sollte sich der Kampf früher oder später gewinnen lassen. Aber einfach wird es nicht. Immerhin gibt es einen Quarz als Belohnung.